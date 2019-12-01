Los ideales no mueren cuando se siembra la continuidad de un proyecto cercano a la gente: Yadira Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 17:39:09

Apatzingán, Michoacán, a 5 de octubre de 2025.- Los ideales no mueren y seguramente los de César Chavez Garibay tampoco morirán, porque como priista sembró en los demás la continuidad, señaló la secretaria general del PRI Michoacán, Yadira Guerrero Huerta, quien en representación del Comité Directivo Estatal, asistió al acto conmemorativo por el Quinto Aniversario Luctuoso del ex presidente municipal de Apatzingán, César Chávez Garibay.

“Fue un militante apasionado de las causas sociales y que honró verdaderamente al partido con su lealtad. Hoy al conmemorar su partida, hay que reafirmar el compromiso de seguir construyendo el proyecto por el que él luchó, un proyecto de un PRI cercano a la gente, un PRI renovado”, dijo.

Asimismo, habló de la cercanía del también exregidor y ex diputado local con el dirigente del priismo michoacano.

“Ustedes saben cómo vive César en el corazón de nuestro presidente Memo Valencia. Para mí es difícil decir palabras, pero hoy nos reunimos aquí para recordar con respeto la vida de César”.

En ese sentido, destacó el compromiso, militancia y lealtad de César Garibay con el PRI, que dejó huella tanto en el partido como en su tierra.

“Que como compañero, como amigo y como priista ejemplar, su memoria siga viva en cada acción, en cada paso que se dé en este Comité, en el Comité Estatal y en todas las acciones políticas que siguen en la memoria y que esa fuerza de todos los priistas sea una representación de todo por lo que él luchó”, refirió.

En su oportunidad, la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres priistas (ONMPRI) en Michoacán, Rocío Luquín Valdés, aseguró que la mejor manera de honrar la memoria del político apatzinguense es llevar a cabo acciones en la vida diaria del partido y de las familias enfocadas en lo que él siempre quiso hacer por el partido, los ciudadanos y el servicio público.

En el evento se destacó que el exalcalde fue promotor del deporte y se hizo entrega de equipo deportivo a escuelas de la zona.

Estuvieron presentes, el expresidente del Comité Directivo Estatal, Osvaldo Fernández Orozco; la secretaria de Operación Política, Brenda Gsarnica Meza; el delegado político en Apatzingán, José Luis Mata Talavera; organizadores del evento, entre ellos, Eloísa Parra Román; exdirigentes de partido; integrantes del Comité Municipal; la regidora Julia Lila Ceja; cuadros distinguidos del PRI en Apatzingán y amigos de César Chávez Garibay.