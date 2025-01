Llega reunión distrital del PRDM a la Ciénaga de Zacapu

Zacapu, Michoacán, 30 de enero de 2025.- Con el objetivo de socializar y dar a conocer la ruta que está siguiendo el Partido de la Revolución Democrática Michoacán (PRDM) en el ámbito local, se realizó la Asamblea Distrital en Zacapu, en donde asistieron militantes y simpatizantes de la Ciénega de Zacapu y zona lacustre.

Con la participación de Octavio Ocampo Córdova, presidente del PRDM, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, la Senadora Araceli Saucedo, Ángel Macías Mora, ex presidente municipal de Ixtlán, la alcaldesa de Jiménez, Claudia Sanhua, el Presidente municipal de Purépero, José Enrique Mora, así como regidoras, regidores, ex dirigentes partidistas, ex candidatas y ex candidatos, se informó respecto a la publicación de la Convocatoria para la elección de las dirigencias municipales.



Durante su intervención, Octavio Ocampo explicó que en la integración de dirigencias en los municipios se respetará la paridad, el 50 por ciento será para mujeres y el 50 por ciento para hombres.

Celebró que el partido es una fuerza viva, vigente en esta región que es emblemática para el perredismo , y esa presencia es gracias a la votación que se recibió en el pasado proceso electoral porque esa fuerza del PRDM se refleja en que se gobiernan 19 municipios y casi 500 mil michoacanos.

De su parte, la Senadora Araceli Saucedo, reconoció la fortaleza del partido e invitó a atender este llamado que se nos hace para contribuir a la conformación del PRDM, a mantener el contacto con la gente y construir de abajo hacia arriba.

Asimismo, el ex presidente municipal de Zacapu, Luis Felipe León consideró que en este momento de reconstrucción del partido se deben sumar esfuerzos para que se mantenga de pie.

Asistieron también Martha Lilia Cortés Rangel, secretaria de asuntos legislativos, el Secretario general, José Guadalupe Aguilera Rojas, el ex dirigente estatal Martín García Avilés, Verónica García, senadora suplente, entre otros.