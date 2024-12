Llama Memo Valencia a cuidar a los militares en Michoacán que es una zona minada

Morelia, Mich., a 19 de diciembre de 2024.- El dirigente estatal del PRI, Memo Valencia hizo un llamado al gobierno federal y especialmente a las fuerzas armadas para que en Michoacán enfrenten con inteligencia a la delincuencia, luego de los hechos violentos en los cuales murieron cuatro militares por la explosión de minas colocadas por grupos criminales en Cotija y Buenavista.

Memo Valencia pidió a las autoridades federales que, además de combatir al crimen organizado, se cuide a las y los soldados del Ejército Mexicano a quienes pareciera que envían sin equipo adecuado.

Recordó que hace dos meses ya había advertido sobre el peligro que representan las minas y explosivos de fabricación artesanal colocadas por los grupos criminales en diversas comunidades, principalmente rurales, de la Tierra Caliente y la franja cercana a Jalisco, como es Las Paredes del Ahogado, donde murieron dos de los militares y al menos cinco más resultaron lesionados.

“Ojalá y esto llegue a quien tenga que llegar y por favor ya no los manden sin el equipo adecuado, no los envíen, porque los están enviando al matadero, están enviando a nuestros militares al matadero, cuídenlos, por favor, la institución que más respeto tiene en México son nuestras fuerzas armadas, nuestros militares y para que los expongan, pues no, no es la de ahí”, declaró.

El líder priista, quien ya había pedido la presencia de las fuerzas de seguridad federal en Michoacán ante la ola de violencia que se vive en algunas zonas, insistió en que es importante contar con los patrullajes y operación del Ejército Mexicano en la entidad, sin embargo, no a costa de la vida de sus soldados.

“Sí queremos presencia del Ejército, de las fuerzas federales, pero no para que los maten. Primero tomen las medidas necesarias para saber que es una zona minada. Y me sorprenden las declaraciones de los mandos del Ejército para expiar culpas y hasta decir que un cártel delictivo es responsable, como si pusieran los cárteles el sello ahí en las minas”, dijo.

El también diputado local lamentó que a nivel mundial cada día mueren 10 personas por la explosión de minas antipersona o antitanques, principalmente en países donde hay conflictos armados, y Michoacán aportó el 20 por ciento de esa cifra en dos ocasiones, en menos de una semana, de ahí que pidió el envío de equipo especializado para detectar los artefactos explosivos.

“Porque qué mal nos vemos que Michoacán aporte el 20% de la cifra de muertos global, diaria, por minas. Y eso que aquí se supone que no estamos en guerra y que en dos días consecutivos esa cifra fue de militares en activo”, afirmó.

Acompañaron el posicionamiento del dirigente estatal, los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Finanzas y Administración, Berenice Álvarez; de Acción Electoral, Alejandro Bribiesca; así como la coordinadora estatal de Afiliación y Registro Partidario, Arely Rodríguez; y el secretario técnico de presidencia, Santiago Sánchez Bautista.