Llama Mauricio Kuri a militantes y dirigentes del PAN a consolidar el partido como una fuerza política ganadora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 19:12:09

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 6 de octubre de 2025.- El gobernador Mauricio Kuri González, hizo un llamado a los militantes y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) a consolidar al partido como una fuerza política ganadora, capaz de competir con éxito en las próximas elecciones.

En un mensaje dirigido a la militancia, Kuri subrayó la importancia de mantener el compromiso con los principios del partido y de no abandonar su fortalecimiento, incluso después de concluir los cargos públicos.

“Un partido político que no gana elecciones no sirve para nada. Tiene principios, tiene plataformas, pero si no genera triunfos, pierde relevancia; mi intención, una vez que concluya mi administración, es continuar en la vida política.

Kuri comparó al PAN con una empresa que, además de tener visión, misión y valores, debe generar resultados tangibles. En ese sentido, insistió en que los partidos deben dejar de ser testigos para convertirse en actores relevantes de la política nacional.

Descartó cualquier intención de dejar su cargo antes de tiempo o de buscar una embajada, y reafirmó que su prioridad actual es seguir trabajando por Querétaro. “Mi único encargo ahorita es seguir trabajando con Querétaro”.

Destacó los resultados obtenidos por su administración en materia de seguridad, educación, salud y transparencia. Señaló que Querétaro ocupa el séptimo lugar nacional en seguridad, a pesar de estar geográficamente cerca de los estados con mayores índices delictivos.

Mencionó que el estado se ubica en segundo lugar en educación, y en primeros lugares en salud y transparencia, con una calificación crediticia sólida y sin observaciones en el manejo de recursos públicos. “Querétaro da resultados. Lo dijo el presidente De la Madrid: ojalá hubiera más queretanos en México”.

Enfatizó en la necesidad de que el PAN se acerque a los ciudadanos y a los empresarios, especialmente a aquellos que impulsan sus negocios desde el esfuerzo cotidiano.

“No me refiero a los empresarios élite, sino a quienes tienen una tienda, a quienes luchan por sacar adelante su negocio”.

Finalmente, el gobernador reiteró que México necesita una oposición sólida y equilibrada que contribuya al desarrollo del país.

“Por el bien de todos, necesitamos una oposición que ayude al gobierno cuando no esté haciendo bien las cosas. El PAN tiene que volver a ser un partido ganador, y eso es lo que debemos apostar a partir de 2027”.

Kuri destaca fortalecimiento del PAN en Querétaro y respaldo a Martín Arango

González expresó su respaldo al trabajo de Martín Arango como dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), y destacó los esfuerzos del partido por consolidarse como una fuerza política competitiva en el estado.

“El PAN a nivel local lo veo conmigo, acaba de reunirse con Martín y varios senadores. Va a contar con muchas senadoras y diputadas, tanto a nivel federal como local; por ello es importante mantener la unidad interna como base para ganar elecciones”.

Esto, luego de ser cuestionado sobre el trabajo que ha hecho Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal de ese instituto político.

El mandatario estatal reconoció que mientras Arango recorre el estado para fortalecer los vínculos del partido en los municipios, su responsabilidad como gobernador es entregar una administración bien calificada. “Ahí vamos bien, siempre salimos en los primeros lugares en todas las encuestas. Eso me corresponde a mí”.

Recordó que durante su etapa como coordinador de senadores, su principal obligación fue mantener unido al grupo, tarea que ahora corresponde al presidente estatal del partido. “A partir de ahí, vamos a ser competitivos para ganar elecciones”.

Aseveró que Arango ha impulsado una apertura democrática en el PAN queretano, permitiendo la renovación de dirigencias municipales y revitalizando la estructura partidista al revivir al partido y dándole nuevas vibras.

“El PAN debe mantenerse unido, con ideas renovadas y gobiernos eficientes que estén cerca de los ciudadanos. Estoy convencido de que el PAN nacional está en un proceso de gobernabilidad y de reto, para seguir siendo una opción sólida para México”.