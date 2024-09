Llama Christian Jaramillo a diputados salientes a seguir impulsando el desarrollo de Michoacán

Morelia, Michoacán, 13 de septiembre de 2024.- Con un llamado a no frenar el trabajo a favor de la sociedad, el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Christian Jaramillo Ramírez, culminó su periodo como integrante de la LXXV Legislatura del Estado de Michoacán.

“Diputados que llegan, a las y a los que continúan y, a quienes nos toca seguir ayudando desde otra trinchera, no se rindan, no se desanimen, la labor legislativa es difícil, pero es gratificante, generen acuerdos, alianzas, construyan, pero háganlo para bien”, expuso el legislador al recordar la verdadera vocación de servicio a la ciudadanía.

En el marco de la sesión celebrada este viernes, el legislador emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacó que los logros alcanzados en esta Legislatura son buenos, con iniciativas que atendieron inquietudes ciudadanas y las causas del estado, y se comprometió a continuar desde su trinchera en atención a los temas pendientes.

“Hemos aprobado leyes que benefician a la sociedad, se han impulsado proyectos que fomentan el crecimiento y desarrollo de Michoacán, y se ha trabajado para fortalecer nuestras instituciones”, aseveró.

El legislador reconoció que en el proceso se enfrentaron a desafíos, se tomaron decisiones difíciles, pero se logró trabajar en conjunto para encontrar soluciones, superando así los obstáculos.

A los ciudadanos, les pidió continuar participando, exigiendo y creyendo en que es posible generar un cambio positivo. “Sin su apoyo y confianza, no estaríamos aquí, no podríamos hacer nuestro trabajo”.



Por último, agradeció al diputado federal, Ernesto Núñez Aguilar por brindarle la oportunidad de continuar con el gran trabajo que ha realizado y no solamente por continuar, también por permitirle concluir la Legislatura.