Llama CATEM a diputados locales a no avergonzar a Querétaro ante el mundo y buscar consensos

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 3 de octubre de 2025.- El secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Querétaro, Erik Osornio Medina, hizo un llamado a los legisladores locales a buscar consensos y diálogo y no dañar la imagen de Querétaro ante el mundo.

En el marco de la 20ª Reunión Regional Americana de la Organización Internacional de Trabajo, Osornio Medina lamentó las noticias que llegan desde la Legislatura Local de Querétaro sobre el desencuentro entre los diputados locales e hizo un llamado a anteponer la imagen de Querétaro como un estado democrático y de acuerdos, por lo que señaló que ese tipo de escándalos dañan la imagen de Querétaro ante el mundo.

“Los diputados de todas las fracciones políticas, que además son amigos, deben tener la capacidad de dialogar, reconocer las nuevas circunstancias políticas y anteponer el interés superior del estado para que se siga hablando bien de Querétaro”.

Afirmó que la promoción de inversión y el desarrollo de la entidad va de la mano con el ambiente político y social de una entidad que se ha distinguido por la paz social, laboral y un ambiente donde convergen todas las ideologías políticas.

Sobre su participación en la reunión regional de América de la OIT, informó que se retoma la declaración de Panamá de 2018, donde se analizan y discuten políticas para crear entornos propicios para la creación y desarrollo de empresas, promoción y respeto a los derechos fundamentales del trabajo, respeto a la libertad sindical y negociación colectiva, trabajadores de plataforma, así como la discusión de la jornada de 40 horas, que ya se practica en países como ecuador, Venezuela y chile.

“Estamos representando a los trabajadores mexicanos y a los queretanos, es sin duda un foro importante que busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y donde sin duda vamos a retomar aspectos importantes para presentar a los trabajadores”, finalizó.