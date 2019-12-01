Llama Bedolla a priorizar acuerdos laborales por encima de los juicios

Morelia, Michoacán, a 13 de marzo del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hizo un llamado a priorizar alcanzar acuerdos laborales por encima de los juicios, pues además de ser procesos más cortos, se logra avanzar en la vida laboral de ambas partes, pues el trabajador se reintegra a la vida productiva en un periodo de corto más tiempo.

En el marco de la inauguración del Foro Nacional por la Consolidación Laboral en México, el mandatario estatal destacó que en el Centro de Conciliación Laboral de Michoacán se logra que siete de cada 10 asuntos se resuelvan a través de acuerdos conciliatorios, lo que lleva a una verdadera justicia, pues anteriormente los abogados se llevaban entre un 30 y 40 por ciento de los procesos legales atendidos.

Agregó que la política laboral, tanto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como en el de Claudia Sheinbaum Pardo, ha priorizado lo derechos de los trabajadores, en primera instancia, con un aumento histórico del salario mínimo, con ello se derribó el mito de que esto llevaría a un incremento a la inflación.

Ramírez Bedolla resaltó que la brecha económica entre el trabajador y el empresario es abismal, principalmente por dos factores, se cometen fraudes contra las arcas del Estado al evadir o no pagar impuestos, o al no cumplir con los derechos laborales, que no implican solamente pagar un salario, sino también la formalización.

En este sentido, detalló que por ahora se trabaja en incrementar la formalidad en la agroindustria, pues uno de cada tres dólares generados por los productos de agroexportación fueron producidos en Michoacán, lo que no se ve reflejado en la justicia laboral.