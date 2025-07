Llama a la población a atender su salud mental en instituciones oficiales y no en las redes sociales

Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2025.- Ante el panorama nacional que arroja que el 30% de la población mexicana sufre algún trastorno mental, y que solo el 20% recibe atención médica adecuada, la diputada de extracción morenista Belinda Iturbide Díaz, hizo un llamado a la ciudadanía para que atiendan su salud mental en instituciones oficiales y no en las redes sociales como el Tik Tok.



Y es que -indicó- la desinformación en las redes sociales es importante, “al grado que investigaciones publicadas en The Guardian señalan que más del 50% de los videos más populares en Tik Tok y que hablan sobre salud mental, contienen información errónea o engañosa, con conceptos falsos sobre ansiedad, depresión, trauma y otros trastornos graves”.



Para ello indicó que ya fueron conformadas mesas de trabajo con personal especializado en salud mental de la Secretaría de Salud de Michoacán, para que la Ley de Salud Mental Estatal sea unificada con la Federal, además de impulsar acciones para erradicar el estigma que aún pesa sobre quienes padecen un trastorno mental o una adicción.



Reveló que en Michoacán, se cuenta con un Hospital Psiquiátrico y con cinco centros de atención integral llamados Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosamas), que brindan atención piscológica y psiquiátrica de manera integral, por lo que reiteró a la población que no están solas ni solos, que se trabaja por una mayor atención en la salud mental y que quienes necesiten ayuda, se encuentren con depresión, ansiedad o trastornos de conducta alimentaria, pueden llamar a la línea de atención psicológica gratuita Hablemoos al 4433141617 y al 4433159037.



Además, reiteró que en Michoacán se cuenta con una página pública y gratuita, denominada Observatorio Michoacano de Salud Mental y Consumo de Sustancias, que se puede consultar en la liga observatoriosaludmental.ssm.michoacan.gob.mx y en donde se difunde información de salud mental, de ayuda emocional, asesoría y estadísticas, y en donde se pueden conocer domicilios, teléfonos de especialistas y síntomas relacionadas con las enfermedades.