Listo el IEM para los Foros de la Reforma Electoral: Ignacio Hurtado
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 18:26:57
Morelia, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.– Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), informó que están listos para participar en los foros para discutir la Reforma Electoral, dijo esperar que se tomen en cuenta todas las opiniones.

En entrevista, comentó que los foros representan un espacio positivo donde se podrán escuchar las diversas voces y perspectivas en torno al tema.

"Yo creo que ahorita lo importante es participar, tanto para el Instituto como para la ciudadanía y los especialistas que deseen participar. Después, con base en eso, se tendrá una propuesta concreta, y seguramente vendrá otra reflexión o deliberación", comentó Hurtado Gómez.

Mencionó que están a la espera de los lineamientos que se marquen a nivel federal para participar. Hasta el momento, tienen previsto que, en el caso de Michoacán, el foro se realice el 16 de octubre.

"La idea es participar y estaremos esperando los lineamientos que se marquen para eso. Ya en algunas entidades han iniciado. Algunos compañeros de Puebla nos comentaron que, en su caso, el procedimiento fue inscribirse en la plataforma y a partir de ahí empezar a participar", indicó el presidente del órgano electoral.

