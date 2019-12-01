Libreros y editoriales, con excelentes resultados en Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 18:33:56

Morelia, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- Editoriales, distribuidoras nacionales y libreros locales calificaron positivamente los resultados obtenidos en los 10 días de actividad de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), iniciativa creada durante la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, que este año alcanzó más de 114 mil libros vendidos.

Gerardo Díaz, director comercial de Librerías Hidalgo y representante del sello Penguin Random House, calificó como “Excelente” esta iniciativa de la Secretaría de Cultura de Morelia, principalmente por ser una actividad “En un espacio abierto y público, porque mucha gente viene y sin buscarlo lo encuentra, lo cual es muy bueno”.

Añadió que “Ha sido una experiencia muy grata” y confió en que esta actividad siga realizándose, tras señalar que una de las cosas que requiere el país es promover la lectura.

Karla, de Traspatio Librería, señaló: “Nos llena de alegría saber que todavía hay infancias, juventudes y mucha gente interesada en el libro físico, ¡Qué esto siga por muchos años más!”.

Ángel Hurtado, de Anticitera, espacio cultural y librería, añadió que además de tener buenos resultados en ventas, participaron de manera activa con la SeCultura Morelia en la realización del Primer Festival de Narrativa Negra, actividad que se integró al programa de la Fillm.

“Nos vamos muy contentos por los resultados obtenidos en números y por ver a la gente muy participativa en las actividades, por ver la plaza llena, buscando materiales. Nosotros hicimos, en conjunto con la Secretaría de Cultura de Morelia, un Festival de Narrativa Negra, donde tuvimos cerca de 15 actividades durante 3 días”.

Isa Ponce, de Grupo Planeta, señaló que ha venido a todas las ediciones y destacó el crecimiento de este gran evento, así como de la comunidad lectora que año con año se dan cita en la Plaza de Armas para adquirir nuevos ejemplares.

“Es una buena Feria, cada año que venimos tenemos una buena respuesta de la gente de Morelia y de los alrededores. Se ha hecho una comunidad lectora más grande, que año con año viene y creo que puede seguir ampliando esa variedad. Ha crecido desde la primera vez que venimos”.

Finalmente, Érika González, de Hachette Livre, destacó la buena organización y señaló que este tipo de iniciativas promueven la lectura entre las nuevas generaciones.

“Cuando la organización pone más eventos como éstos, las personas se interesan más por la lectura para que los jóvenes, que son los que tratamos de que estén leyendo más les guste, se acerquen. La verdad queremos un país diferente, esta es una buena forma para que ellos se acerquen a la lectura”, concluyó.