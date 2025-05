"Ley Escudo": Chepe Guerrero presenta iniciativa para reformar el Código Urbano de Querétaro

Corregidora, Querétaro, a 19 de mayo de 2025.- Para fortalecer las facultades del Gobierno municipal, garantizar a la ciudadanía una certeza patrimonial y tener mayor control del desarrollo urbano, Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, presentó la iniciativa de reforma al Código Urbano del estado de Querétaro también conocida como “Ley Escudo”.



“En esta ley se establecen lineamientos para la construcción, publicidad y venta de desarrollos, además de la vigilancia y rendición de cuentas en condominios, garantizando la participación ciudadana”.



Flanqueado por los diputados Antonio Zapata y Mauricio Cárdenas, explicó que la propuesta

Busca reformar más de 60 artículos del Código Urbano con el objetivo de tener un control del desarrollo inmobiliario y del régimen de propiedad en condominio, además de promover una regularización más estricta de obras de urbanización, licencias y fianzas; de igual manera fomenta la participación de condóminos en la rendición de cuentas y vigilancia, así como propone la creación de una nueva figura de mediación municipal para conflictos vecinales.



“Hoy damos un paso firme hacia un futuro más justo, más ordenado y más seguro para las familias de Corregidora y de Querétaro. Desde que recorrí nuestras calles como candidato escuché con preocupación que se repetía una y otra vez con fuerza, con razón y con urgencia que muchas familias vivían en desarrollos habitacionales que aún no habían sido concluidos ni entregados, vivían ahí sin certezas ni garantías, eso no es junto ni digno, eso no lo vamos a permitir”.



Destacó que en el municipio de Corregidora el desarrollo ha sido impresionante, ciertamente hemos tenido la problemática de asentamientos que se construyeron de manera irregular, tan solo en el año 2000 había 120.



Enfatizó que entre los principales aspectos de la iniciativa se encuentra el fortalecimiento de las facultades de los gobiernos municipales en materia de supervisión, mediación y rendición de cuentas en los condominios. Asimismo, se les otorgará la facultad de prohibir asentamientos irregulares y de denunciar ante la Fiscalía a quienes los permitan.



“Los lineamientos establecidos en la reforma contemplan que la venta de lotes y unidades habitacionales solo podrá llevarse a cabo cuando exista un avance mínimo del 30 por ciento en urbanización”.



También, dijo, se requerirán garantías obligatorias para obras inconclusas y para la atención de vicios ocultos. La publicidad de los desarrollos deberá detallar los materiales utilizados, el régimen de propiedad y los planos autorizados. Además, los nombres de los fraccionamientos deberán apegarse a las normas del INEGI.



“Se incrementa del 4 por ciento al 5 por ciento la superficie destinada a áreas verdes en fraccionamientos habitacionales, los cuales deberán contar con accesibilidad universal, ciclovías y paradas de transporte público”.



Los ayuntamientos, refirió, estarán obligados a garantizar procesos más ágiles en la revisión, inspección, publicación y recepción de obras, así como a implementar un registro condominal obligatorio.



“En cuanto a los condominios, deberán contar con un reglamento interno autorizado como requisito previo a la venta de unidades privativas, además de estar debidamente inscritos en el padrón correspondiente”.



Afirmó que en caso de aprobarse esta iniciativa, la autoridad municipal tendrá mayores atribuciones para supervisar las asociaciones de condóminos, sus asambleas y la rendición de cuentas. También podrá convocar asambleas si así lo solicita al menos el 30 por ciento de los condóminos.



“Las y los administradores estarán obligados a informar sobre el estado financiero del condominio, y se impondrán sanciones por el incumplimiento en la entrega de informes. En caso de omisiones, el Comité de Vigilancia podrá intervenir”.



Expresó su confianza en que esta iniciativa se concrete a la brevedad, ya que responde a solicitudes ciudadanas derivadas de omisiones que han dejado en estado de indefensión a residentes de desarrollos habitacionales en diversos municipios de la entidad, al tiempo que busca garantizar un crecimiento urbano ordenado.