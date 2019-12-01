Leonel Godoy Rangel celebra la diversidad de candidatos en Michoacán

Leonel Godoy Rangel celebra la diversidad de candidatos en Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 13:30:36
Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025.- Para el diputado  morenista, Leonel Godoy Rangel es positivo que  existan "muchos candidatos de todos los partidos políticos",  porque permite que los michoacanos y michoacanas tengan la oportunidad de conocer y evaluar una amplia gama de perfiles.

En entrevista durante su arribo al Congreso del Estado para atestiguar el Cuarto Informe de Gobierno, del mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedolla, celebró que cada partido ejerza su derecho a proponer candidatos, lo que enriquece el debate democrático y ofrece a la ciudadanía opciones diversas.

"Yo creo que tiene derecho,  esperemos al final que la coalición se integre en Michoacán. Eso es lo que nosotros esperamos. También nosotros tenemos nuestros aspirantes. Lo que es bueno es que los michoacanos, las michoacanas, vean muchos perfiles", comentó el legislador morenista.

Es específico, sobre Ernesto Núñez, legislador federal y líder del Verde, Godoy Rangel, reiteró que está en su derecho 

El ex gobernador expresó su deseo de que al final se logre la integración de una coalición en Michoacán, entre los partidos políticos, Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo.

