Legislar con perspectiva feminista, en defensa de los derechos de las mujeres: Diputadas

Morelia, Michoacán, 03 de octubre de 2025.- Diputadas coincidieron que existe el reto de legislar con una perspectiva feminista, como un acto de justicia histórica, en pro de la defensa de los derechos de las mujeres, así como en la necesidad de unir esfuerzos para eliminar todo tipo de violencias.

El patio del Congreso del Estado fue el escenario de la conferencia “Agenda legislativa, retos y dinámicas globales”, impartido por la Dra. Doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga y científica con importantes aportaciones en México en materia de feminicidio, en el ámbito académico y político.

La diputada Giulianna Bugarini Torres, Presidenta de la Mesa Directiva, además de destacar las aportaciones de la conferencista a la vida democrática de México, destacó que conceptos como feminicidio y sororidad, así como la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia forman parte de su legado a la política frente al patriarcado.

Reconoció el trabajo legislativo que ha permitido que en Michoacán las mujeres decidan sobre su cuerpo y destacó la necesidad de legislar en favor de éstas, con una mirada feminista e interseccional, en la construcción de un marco normativo que garantice una vida plena, libre y digna para todas.

Por su parte, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alanís Sámano, ante asistentes y sus compañeras Melba Edeyanira Albavera y Sandra Arreola, destacó la trayectoria de Marcela Lagarde por su estudio realizado sobre el fenómeno de los feminicidios en Ciudad Juárez, lo que derivó en la inclusión del delito en el Código Penal.

En Michoacán, dijo, se ha avanzado en identificar e incluir diversos delitos contra las mujeres. “Mientras exista desigualdad, exclusión y violencia en contra de las mujeres, por el hecho de ser mujeres, siempre habrá razones para unirnos, cerrar filas y para decir: no están solas. Vamos a lograr una red virtuosa para eliminar todo tipo de violencia”.

La legisladora Brissa Arroyo resaltó la importancia de reflexionar y analizar el tema; de tomar acción y posesión de lo importante en la vida democrática; e invitó a que se siga trabajando por el derecho de las mujeres, para que sean garantizados no sólo en el papel, sino desde la convicción propia, en el día a día. “es con acciones y decisiones como podemos reconstruirnos con nuevas alternativas para las siguientes generaciones”.

Durante su conferencia, Marcela Lagarde compartió la importancia de que los estados lleven a cabo una investigación científica diagnóstica para comparar los avances que se tienen en materia de feminicidio; precisó que dicho delito inicia con un al primer grito destemplado entre seres que se suponen confiables y protectores; e instó para que “aprovechemos el tiempo y los recursos, subámonos en los hombros de las demás para mirar más lejos”.