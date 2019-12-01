Lázaro Cárdenas II, Ojo de Agua, obtiene reconocimiento como comunidad originaria: Mónica Valdez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 11:24:56

Zacapu, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025.- En un hecho histórico para Zacapu, la presidenta municipal Mónica Valdez Pulido anunció que la localidad Lázaro Cárdenas II -Ojo de Agua- ha obtenido oficialmente el reconocimiento como comunidad originaria, un logro que sus habitantes habían buscado durante muchos años.

En un acto realizado en la comunidad, la presidenta municipal entregó personalmente el documento que otorga este reconocimiento, gesto que fue recibido con agradecimiento y alegría por parte de la población.

Durante la entrega, Mónica Valdez aseguró que su gobierno seguirá apoyando a la comunidad en todas sus necesidades y proyectos, reafirmando su compromiso con los pueblos originarios de Zacapu.

“Estamos convencidas y convencidos de que honrar las luchas de nuestras comunidades indígenas es el mayor acto de justicia. Hoy dimos un paso importante en el fortalecimiento de nuestra identidad y en el respeto de nuestros pueblos originarios”, expresó la alcaldesa.

La mandataria municipal destacó que este reconocimiento es un avance en materia de justicia histórica y reafirma el compromiso de su administración de respetar y celebrar la memoria de quienes han construido el presente de Zacapu.

“En este Gobierno de Transformación, tenemos claro que nuestro deber es reconocer la voz de las comunidades, su historia y sus derechos, porque sólo así se construye un municipio más justo e incluyente”, subrayó.