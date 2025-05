“Las y los profesionistas y aficionados de la lente, también son defensores de derechos humanos”: Marco Antonio Tinoco Álvarez

Morelia, Michoacán, a 7 de mayo de 2025.- El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez, encabezó la premiación del Tercer Concurso “Una mirada a los derechos humanos desde la fotografía: grupos prioritarios”.

Este concurso fue convocado por la CEDH y, cuando se hizo la entrega de los galardones correspondientes, Tinoco Álvarez dijo que quienes se dedican a plasmar en imágenes nuestras realidades, se convierten en defensores de derechos humanos, de ahí la importancia de este concurso.

Expresó que con la actividad fotográfica se garantiza el derecho a la libertad de expresión y se propicia el debate entre la autoridad y la ciudadanía. También se ejerce el derecho al arte y la cultura.

Reveló que, aunque apenas es el tercer concurso, este certamen va creciendo significativamente, por lo que felicitó a los participantes y los invitó a seguir captando la cotidianeidad a través de sus lentes, puesto que, sin sus imágenes, muchas personas no tendrían voz.

En representación del gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, el sub secretario de Derechos Humanos y Población, Rubén Pedraza, habló sobre la responsabilidad de la sociedad en la promoción de los derechos humanos, a fin de lograr una sociedad más justa y más igualitaria. Añadió que en la defensa de los derechos humanos todos somos necesarios.

Los ganadores de esta tercera edición del premio fueron:

En la categoría Profesional, el primer lugar fue para Aracely Beltrán Peñaloza, con la fotografía “Volver a casa”; el segundo lugar lo obtuvo el periodista José Arturo Molina Bedolla, con “Las inundaciones afectan a todos… nadie se queda atrás”, y el tercer lugar correspondió a Ruberdan, con su obra “Orgullo en cada paso”.

En la categoría Aficionados, el primer lugar correspondió a Leloo Anthonella Zúñiga Flores, con la fotografía “Las muertas”; el segundo lugar lo obtuvo Noemi Judith Ramírez Arrés, con “Mujer bailando”, mientras que el tercer lugar fue para Patricia Alejandra Ceja Silva, con “Con tristeza sin monedas”. Asimismo, fueron otorgadas Menciones de Honor.

En la categoría profesional:

Dos a Diego Alberto Zamudio Vázquez, por sus obras “No-discrimination” y “¿Ni una menos?”; una a Aracely Beltrán Peñaloza, por “Garantías de movilidad”; dos a Ruberdan, por “Bailar en la sombra” y “Rostro de la libertad”; una a Mayra Gabriela Álvarez García, por “El futuro sin agua”; dos a José Arturo Molina Bedolla, por “Los animales no son juguetes, pero los maltratan igual”, y , “La seguridad está perrona”, así como una a Elizabeth Flores Flores, por su fotografía “La lucha de las mujeres por el acceso al aborto en Michoacán no ha terminado”. Y a Alejandra Macedo, con la tutela y el no maltrato a los animales.

En la categoría aficionados, tuvieron mención honorífica: Noemí Judit Ramírez, por las obras “Mujer lectora” y “Amor”.

De acuerdo a las y los autores de las fotografías los derechos humanos plasmados en ellas fueron: Derecho a la buena administración pública; Derecho al agua; Derecho a la Diversidad sexual; Derecho a la libertad de expresión; Derecho a un medio ambiente sano; Derechos de las personas migrante; Derechos de las personas indígenas, afro mexicanas y tribales; Derechos de las mujeres; Derechos de las personas con discapacidad; Derechos de las personas adultas mayores; Derecho a la no discriminación así como Derecho a la propia cultura y Derecho al libre desarrollo de la personalidad lo que permite transmitir a la sociedad la realidad a la que se enfrentan cada día las personas que, por su condiciones de vida, pertenecen a algún grupo prioritario.

Cabe señalar que en cada obra seleccionada se valoró la creatividad, la técnica, la calidad artística y el mensaje que transmite la imagen,

Los premios fueron los siguientes:

Categoría profesional:

Primer lugar: $ 7,000.00 y diploma

Segundo lugar: $ 5,000.00 y diploma

Tercer lugar: $ 3,000.00 y diploma

Categoría de aficionados:

Primer lugar: $ 4,000.00 y diploma

Segundo lugar: $ 3,000.00 y diploma

Tercer lugar: $ 2,000.00 y diploma

Asistieron al evento, Yarabí Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Nohemí Hinojosa Castillejo, titular COEPREDV; Mónica Sánchez Cachú, en representación de la diputada Xóchitl Gabriela Ruíz, presidenta de la comisión legislativa de DH; Alejandro Sandoval, Titular del Centro de Estudios, Divulgación y Capacitación de la CEDH, Lupita Santacruz, titular de la Unidad de Comunicación Social de la CEDH y Gabriela García de León Monter, sub coordinadora de Grupos Vulnerables, del organismo autónomo.