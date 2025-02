Las mujeres tenemos capacidad de decisión y de lograr acuerdos políticos: Brissa Arroyo

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2025.- La diputada local Brissa Arroyo Martínez, se pronunció para que en el Partido la Revolución Democrática Michoacán (PRDM) haya alternancia y pueda llegar una mujer a la dirigencia estatal.

La legisladora local, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 legislatura, se refirió a la posibilidad de que ella pudiese llegar a la dirigencia del PRDM aspiración que es legítima, pero cuestionó la forma en que algunos liderazgos lo han manejado en medios informativos de que la “destapan”.

En ese sentido, -afirmó-, “el trabajo que he realizado en el ámbito político y la trayectoria que he forjado hablan por mí, tengo un criterio propio, conozco cómo conducirme y saben también de mi convicción firme dentro del partido”.

La Congresista recordó su origen y formación dentro de este instituto político, por lo que sostuvo: “con todo respeto, Brissa Arroyo no necesita ser corcholata de nadie, tengo un trabajo evidente desde hace muchos años; aspiraciones también, no a partir de que se presenta esta posibilidad de renovar la dirigencia”.

La “Hija del Sol”, insistió en que su trabajo, su criterio y su persona hablan por ella, “las mujeres tenemos capacidad de decisión y de alcanzar acuerdos políticos”.

“No es momento ni es permisible que en política u otro ámbito se ponga a las mujeres de escudo para que un varón pueda expresar un interés personal. Nuestro trabajo responde por nosotras, no necesitamos padrinos o que nos pongan como coloquialmente se dice, Brissa Arroyo tiene un criterio propio y de manera autónoma y así me he conducido”, afirmó.

Dijo que ciertamente ha expresado la intención de conducir los esfuerzos del partido, sin embargo, resaltó que será disciplinada, respetuosa de los tiempos de la convocatoria para la renovación de la dirigencia y del proceso interno, porque, -dijo-, “Brissa Arroyo no será factor de división en nuestro partido”.

La Congresista local reafirmó que se sumará a las mesas de diálogo, a las acciones y convocatorias del partido para salir fortalecidos en los comités municipales y el estatal.

Al concluir se pronunció a favor de que la participación de las mujeres en política y espacios de toma de decisiones sea una realidad, no solo en el discurso.