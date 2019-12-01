Lanza Marco Del Prete Congreso de Comercio Exterior en Querétaro

Lanza Marco Del Prete Congreso de Comercio Exterior en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 12:07:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 6 de octubre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó el lanzamiento del 31° Congreso de Comercio Exterior organizado anualmente por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología (COMCE) a fin de promover la innovación para las transacciones de bienes y servicios entre países.

Compartió el secretario Del Prete Tercero, que Querétaro se ha caracterizado por ser un referente no solo en materia de Inversión Extranjera Directa, sino también en el comercio que se tiene con otros países y la mejor manera de resaltarlo es ser la sede de un congreso de talla nacional e internacional que se realizará del 29 al 31 de octubre en el Querétaro Centro de Congresos.

“El comercio exterior se vuelve una parte importante de nuestro día a día, en Querétaro y en el mundo y esto nos obliga a replantear la manera en que hacemos negocios con otros países y qué mejor que ver este conocimiento concretado en un solo escenario, este congreso”, expresó.

Al hacer uso de la palabra la directora general de COMCE Nacional, Susana Duque Roquero, aseguró que el congreso será un punto de encuentro en donde México dialoga con el mundo, un evento estratégico entre empresas, gobiernos y especialistas para anticipar escenarios, generar soluciones y consolidar al país como un socio confiable en la reconfiguración del comercio internacional.

“En este 2025 elegimos una sede que representa lo que México proyecta al mundo, dinamismo, innovación y visión industrial, por ello Querétaro fue elegido, no solo por su infraestructura y conectividad, sino por su relevancia estratégica en el comercio exterior, hoy es una plataforma de manufactura avanzada en sectores clave como el automotriz, aeroespacial, plásticos, metalmecánica, alimentos y agroindustria”, resaltó.

Mientras que el presidente de COMCE Querétaro, Óscar Peralta Casares, indicó que el congreso será un punto de encuentro estratégico que reunirá a autoridades, líderes empresariales y expertos internacionales y se contará con Estados Unidos y Canadá como países invitados de honor. Además, participarán conferencistas de talla mundial que contribuirán a generar nuevas alianzas, proyectos e ideas para el desarrollo económico y tecnológico.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán aseguran más de 525 dosis de estupefacientes
Hombre fallece en hospital de Morelia tras ser baleado en Villas del Pedregal
FGR investiga extracción ilegal de óxido férrico en mina de Arcelor Mittal en Michoacán
Capturan en Sonora a presunto homicida de un hombre, crimen ocurrido en Michoacán
Más información de la categoria
Accidente en juegos mecánicos irregulares deja cuatro lesionados en Celaya; aplicarán sanción a empresa responsable
Abandonan tres cadáveres con marcas de violencia sobre carretera federal en Morelos
La obra de Ciudad Judicial de Zamora se retomará en 2026 con 50% menos recursos: Gama Coria
Muere bebé al intentar cruzar la frontera a Estados Unidos con su madre
Comentarios