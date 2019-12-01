La transformación avanza en Michoacán con Claudia Sheinbaum: Reyes Galindo

Morelia, Michoacán, a 14 de septiembre de 2025.- "Gracias a la visión humanista de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, Michoacán hoy es más próspero y la prueba es que más de 1.29 millones de ciudadanas y ciudadanos de nuestro estado reciben los beneficios de los programas sociales impulsados por el gobierno que encabeza", señaló el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza.

Al haber acompañado a la primera mandataria de nuestro país, durante su visita a esta entidad, el congresista del PT destacó los logros de este gobierno transformador en el que se ha continuado con la visión de López Obrador en la que bajo la consigna de primero a los pobres, el apoyo que recibe el pueblo es tangible.

"A un año de que por primera vez México eligió a una presidenta, nos ha demostrado que con trabajo, humildad y sobre todo con honestidad valiente, se consiguen grandes cambios. Las políticas públicas que ha impulsado han logrado de manera histórica la reducción de la pobreza y la desigualdad en nuestro país.", aseguró Reyes Galindo.

Asimismo, el líder del PT en el poder legislativo del estado, atribuyó estos logros al trabajo conjunto que se ha impulsado desde la 4T para ir siempre de la mano con la ciudadanía, "mantener la cercanía con el pueblo siempre será la mejor fórmula para avanzar y luchar juntos por la justicia social" acotó.