La SSP Michoacán recibe dos nuevas ambulancias para brindar atención de urgencias médicas

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre del 2025. - Con la finalidad de optimizar la operatividad de la institución para brindar apoyo oportuno ante cualquier emergencia, el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, recibió dos nuevas ambulancias de urgencias avanzadas y cuidados intensivos.



Sobre el particular se informó que, a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), el director Christian Omar García Escobedo realizó la entrega de dos unidades totalmente equipadas, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013; equipadas con ventilador, desfibrilador, bomba de infusión, monitor multiparamétrico, entre otros instrumentos.



Una de ellas se integrará a la operación del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público para colaborar ante cualquier emergencia que se pueda suscitar durante alguna acción policial para las y los agentes de la Guardia Civil. La otra formará parte de la Dirección de Servicios Aéreos para coadyuvar al traslado de pacientes de gravedad que en primer momento son transportados por medio de las ambulancias aéreas.



La SSP continúa con las gestiones y trabajos para seguir dotando de herramientas que coadyuven a la operación de los elementos y brinden una atención pronta ante cualquier urgencia.