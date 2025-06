La organización integrada por ciudadanos de Morelia designó a Luis Navarro como Padrino Emprendedor del programa “Haciendo Barrio”

Morelia, Michoacán, a 10 de junio de 2025.- Con la firme intención de apoyar a los emprendedores y pequeños comerciantes de Morelia, Amigos Org, una agrupación conformada por ciudadanos que se unen para impulsar causas sociales y filantrópicas en beneficio de la ciudad y su gente, lanzará el próximo 14 de junio “Haciendo Barrio”, un programa cuyo propósito fundamental es brindar herramientas básicas que apoyen a todas aquellas personas que desean salir adelante y buscan un impulso para sus iniciativas comerciales.

Así lo señaló el arquitecto Raúl Cazarín, directivo y vocero de Amigos Org, quien agregó que un 52% de la población de Morelia, de acuerdo con datos del IMPLAN, está dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) y una gran proporción de la economía local depende del comercio al por menor, los servicios y el sector público.

Entre las principales actividades se encuentran: comercio (20.5%);

servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (14.3%); y agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (10.5%).

“A nuestra organización se acercaron y nos escribieron muchas personas, porque hay numerosas historias de gente que ha invertido sus ahorros o piden un préstamo para invertirlo en un emprendimiento y, al poco tiempo, cierran su negocio simplemente porque no contaban con las herramientas, la información o el apoyo que pudo sacarlos del hoyo antes de cerrar las puertas y perder su dinero."

"Hay datos que indican que de cada 10 pequeños negocios que se abren, apenas sobreviven unos 3 o 4 después de 90 días. Pero muchas veces, al preguntarles que porqué cerraban sus negocios, descubrimos que no hicieron una buena publicidad en redes sociales, no buscaron apoyos en las diferentes dependencias de gobierno federal, estatal o municipal, no acudieron a ventanillas, o simplemente no tenían un plan de negocios que les permitiera seguir una ruta más aproximada al éxito, sin duda la falta de información y orientación adecuada y oportuna fue fundamental para el fracaso”, indicó Cazarín.

“Como respuesta a este inmenso sector de emprendedores, especialmente de mujeres que son las que más incursionan en este ámbito en nuestra ciudad, así como de jóvenes que egresan de nuestras universidades y se tienen que ir de Morelia porque no encuentran oportunidades, y enfocan sus esfuerzos en buscar un empleo en el gobierno, o sea en la burocracia, es por eso lanzamos este programa con el objetivo de contribuir con un granito de arena, de ciudadanos a ciudadanos”, agregó Cazarín.

Además, el director de la ONG destacó que “Haciendo Barrio” se impulsará con las contribuciones y apoyos de los integrantes de la asociación, de amigos, de comerciantes y empresarios que se sumen a esta noble causa, quienes, a través de donativos y contribuciones materiales, se estarán uniendo.

Todo lo que recibamos de playeras, mandiles, mochilas, gorras, mesas y sillas, cámaras de seguridad y muchos otros materiales serán donados a nuestros emprendedores.

Además, tendremos capacitaciones cada mes, anuncio que se haremos este sábado 14 de junio en el evento, señaló Cazarín.

Agregó el vocero que “Un emprendimiento exitoso es fuente de empleos, es economía en movimiento y es progreso para todos".

"Debemos promover más la cultura del emprendimiento y vencer la

dependencia y el asistencialismo, esfuerzos que deben ser orientados hacia otras áreas de la población, tales como la seguridad, la salud y los servicios públicos” expresó.

Luis Navarro García: Padrino Emprendedor.

En el marco de este programa ciudadano, Cazarín informó que, por unanimidad, el Consejo Directivo de Amigos Org, tras realizar una consulta entre su base de afiliados, designó como “Padrino Emprendedor Amigo” a Luis Navarro García, un moreliano destacado y ejemplo de emprendimiento exitoso, un comerciante visionario que ha formado numerosas empresas en Morelia y que respalda plenamente este tipo de actividades. Actualmente, se desempeña como Secretario deFinanzas.

“Luis fue el principal impulsor del programa Haz Barrio, que incentivaba el consumo local, promoviendo la solidaridad de los morelianos para con nuestros pequeños comercios y negocios; programa que todos recuerdan y que tuvo mucho éxito entre el comercio de la ciudad. Por ello, y por su gran sensibilidad ypreocupación por Morelia, es nuestro Padrino”, destacó el vocero.

Cazarín finalizó invitando a los emprendedores que deseen participar en la actividad a solicitar su invitación a través de redes sociales (Facebook e Instagram).

Aquellos interesados pueden asistir el 14 de junio a las 4pm, en el Salón Hacienda Camelinas.