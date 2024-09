La honestidad es parte fundamental del quehacer cotidiano: Yarabí Ávila  

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 12 de septiembre de 2024.- “Parte importante de lo que me acompaña diariamente es saber que la honestidad y el no tocar lo que no nos corresponde es parte fundamental del quehacer cotidiano y eso me ha acompañado siempre, porque fue uno de los consejos que mi padre siempre me decía”, compartió la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, durante su conferencia “La grandeza del espíritu nicolaita”, dirigida a alumnas y alumnos de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo.



La doctora agradeció la invitación realizada por el director del campus, Hugo Erik Montaño y por la comunidad nicolaita, con motivo del XIV aniversario del plantel.



Ahí, ante un auditorio lleno, la rectora compartió con las y los jóvenes su trayectoria profesional hasta convertirse en la segunda mujer rectora de la Máxima Casa de Estudios, pero sobre todo su papel como madre, al manifestar que su inspiración es su hijo.



Indicó que sus inicios en la UMSNH fueron desempeñando diversas responsabilidades, posteriormente fue funcionaria del Gobierno del Estado y diputada Local en dos ocasiones, en donde su trabajo fundamentalmente se enfocó en el cuidado y la defensa de las niñas y los niños, la transparencia y la rendición de cuentas y la educación.



“Soy una amante de la educación, me encanta ver como las instituciones educativas se pueden transformar, y por eso yo siempre dije que mi sueño era tener un kínder, donde pudiera ver a los niños, a las niñas sonreír y aprender”.



Compartió que se ha desempeñado en diversos espacios, pero ser rectora de la Máxima Casa de Estudios es un gran logro y es un gran reto, “pero sobre todo es un gran amor y una gran pasión que se siente todos los días cuando me levanto, el pensar y hoy cuál va a ser el objetivo o la meta que queremos lograr”.



Ávila González indicó que desde que se presentó el plan de trabajo por parte del presente Rectorado, se ha sido contundente, siempre pensando en que la meta final tenga un impacto en las y los estudiantes.



“Nosotros formamos parte de una Universidad humanista, y el origen que da precisamente es la libertad de pensar, de actuar, pero siempre siendo congruentes qué pensamos, qué decimos y qué hacemos”.



La rectora subrayó ante los estudiantes la importancia del trabajo en equipo para lograr los objetivos, y reconoció la labor de quienes integran la UMSNH en los diferentes niveles jerárquicos, al señalar que todas y todos son importantes.



“Ser humanista es pensar en todos los sectores de la sociedad donde podemos nosotros generar un impacto y en cada una de las carreras ustedes pueden generar un gran impacto con todos los proyectos que son ejemplo para la sociedad”.



En este marco, invitó a las y los estudiantes a creer en ellos y en ellas mismas, al referir que, si bien la Universidad puede darles lo mejor, lo primero es que pierdan el miedo, que sigan sus sueños y que sepan que son capaces de llegar hasta donde se propongan.



Yarabí Ávila reiteró que las puertas de la UMSNH siempre estarán abiertas para escuchar a las y los estudiantes y los invitó a ser sencillos, empáticos y a llevar en alto el nombre de la Casa de Hidalgo.



“Hacer las cosas diferentes siempre te va a colocar como un puntero, pero sobre todo tener valores es importante. En la Universidad Michoacana nosotros lo que queremos es gente humanista, gente que busque no solamente tener un buen nombre sino que sean buenos ciudadanos”.



La rectora señaló que se continuarán buscando las alternativas que beneficien a la comunidad nicolaita, y refirió que se trabaja para construir la Universidad del mañana. “Hoy es un buen día para que sepamos cuál es el amor que le tenemos a la Universidad, y en qué Universidad estamos, pero sobre todo qué queremos ser y a dónde queremos llegar a transformar cada sector de la Universidad. Aprovechen la oportunidad de formar parte de la UMSNH, sean buenas personas, sean buenos ciudadanos”, apuntó.