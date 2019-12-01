La extorsión en Michoacán no se denuncia por miedo: Memo Valencia

Morelia, Michoacan, a 26 de septiembre de 2025. - Por la experiencia que le da apoyar a diario a víctimas de extorsión telefónica, el diputado local priista, Memo Valencia, afirmó que en Michoacán no se denuncia ante autoridades por la desconfianza, la falta de atención y de investigación, pero principalmente, por el miedo a posibles represalias del crimen organizado.

“Hay una zona muy extensa en Michoacán en donde no se denuncia por miedo, por miedo a las represalias de los integrantes del crimen organizado. En varios lugares de nuestro estado, y es un problema ya de muchos años, un debilitar institucional, pues pagan hasta doble impuesto, impuesto criminal, aparte de los impuestos que pagan al Estado”, dijo.

Insistió en que no solo la extorsión telefónica debe atenderse, sino también el secuestro virtual, ilícito que también persiste en la entidad y va a la par del primero.

“El secuestro virtual y la extorsión telefónica normalmente en los penales de máxima de máxima seguridad están instalados ‘call centers’ donde los delincuentes desde ahí operan toda esta red de extorsión telefónica. ¿Y qué va a hacer la autoridad? ¿Meterlos a la cárcel? Si ya están ahí, esto se va a combatir no con una reforma que nos permita que este delito se persiga de oficio, se va a combatir en la medida en que nosotros informemos a la sociedad de los riesgos que implica el tener un teléfono celular”, aseguró.

El líder priista exhortó nuevamente a las y los diputados de la 76 Legislatura para retomar su propuesta de implementar en Michoacán una campaña de difusión que llegue a todos los rincones del estado donde se encuentran las y los más afectados, que son los niños, jóvenes, personas trabajadoras o hasta profesionistas.

“Con ese exhorto que yo les propuse, iniciar una campaña que esta legislatura la emprenda con un simple exhorto para que los espectaculares, la televisión, las radiodifusoras que tiene el Estado de Michoacán, la Secretaría de Educación Pública a través de los maestros haga campañas de concientización en las escuelas”, afirmó.

Memo Valencia finalmente celebró que la extorsión telefónica se convierta en un delito que se persiga de oficio y con toda la fuerza del Estado, luego de votar a favor de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el inciso a) de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Extorsión.