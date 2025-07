Juan Carlos Barragán propone que Centros de Convivencia Familiar se trasladen a parques o unidades deportivas

Morelia, Michoacán, 10 de julio de 2025.- Con el objetivo de humanizar la justicia familiar y garantizar el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes que enfrentan procesos de custodia, el diputado Juan Carlos Barragán, vicepresidente del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar el funcionamiento de los Centros de Convivencia Familiar en Michoacán.

Desde tribuna, el legislador expresó que estos espacios, actualmente utilizados para las convivencias supervisadas entre madres, padres e hijos en casos judiciales, se asemejan más a salas de visita en un reclusorio que a lugares diseñados para convivir, jugar o sanar, revictimizando a las infancias en lugar de protegerlas.

“Estamos fallando. Estamos revictimizando a nuestras niñas y niños. Primero al obligarlos a vivir la separación de sus padres, y después, al someterlos a espacios fríos, rígidos y llenos de vigilancia. Eso no puede seguir así”, denunció Barragán.

La iniciativa propone que los Centros de Convivencia Familiar se reubiquen en espacios recreativos, culturales o deportivos, como parques, centros comunitarios o canchas, que cuenten con condiciones de seguridad, accesibilidad y comodidad, para así facilitar un ambiente más sano y afectivo entre madres, padres e hijos.

Además, el legislador destacó que la propuesta no implica una gran inversión pública, ya que se trata de aprovechar infraestructura ya existente, con voluntad institucional, creatividad y sensibilidad humana. “Esta reforma no solo es legal y operativamente viable, también es profundamente costo-efectiva”, subrayó.

Finalmente, Barragán hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores a respaldar esta reforma, señalando que una justicia que no es empática, no puede ser llamada justicia. “Tenemos la oportunidad de transformar la vida de miles de niñas y niños en Michoacán, de convertir el contacto con sus padres en un espacio de afecto y no de sufrimiento. Por el derecho de nuestra infancia a vivir sus afectos en libertad y dignidad, les pido su apoyo”, concluyó.