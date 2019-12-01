Juan Carlos Barragán entrega cancha en la Federal #1 con Échale una Mano a las Escuelas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 12:11:45

Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.- El diputado local y líder social Juan Carlos Barragán entregó la rehabilitación de la cancha de básquetbol de la Secundaria Federal No. 1 “José María Morelos”, como parte del programa Échale una Mano a las Escuelas, iniciativa que ya suma 900 espacios educativos atendidos en Morelia.

“Regresar a mi secundaria y aportar un granito de arena para que las y los jóvenes tengan mejores condiciones para estudiar y practicar deporte, es muy especial. La educación es el corazón de la Cuarta Transformación y vamos a seguir trabajando para fortalecerla”, expresó Barragán.

Madres y padres de familia reconocieron el esfuerzo del legislador. “Nuestros hijos necesitaban un espacio digno para jugar y hacer deporte. Gracias a este apoyo ahora tendrán más motivación”, comentó la señora María Hernández, madre de familia.

“La cancha estaba en malas condiciones, pero ahora la comunidad escolar cuenta con un lugar renovado para convivir y aprender”, destacó José Martínez, papá de estudiante.

Barragán subrayó que la rehabilitación de escuelas no solo mejora la infraestructura, también es una herramienta de prevención de violencia, pues brinda a niñas, niños y jóvenes espacios seguros para convivir, estudiar y desarrollarse plenamente.

Con el programa Échale una Mano a las Escuelas, se avanza en el compromiso de que ningún estudiante de Morelia se quede sin un espacio digno para aprender y crecer.