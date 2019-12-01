Juan Carlos Barragán echará mano de la tecnología para presentar su Primer Informe Legislativo en Michoacán

Juan Carlos Barragán echará mano de la tecnología para presentar su Primer Informe Legislativo en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 15:19:19
Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- El diputado local Juan Carlos Barragán Vélez anunció que el próximo 18 de septiembre a las 10:00 horas presentará su Primer Informe Legislativo a través de sus redes sociales, en un ejercicio de transparencia y austeridad.

En un encuentro con medios de comunicación, Barragán explicó que esta decisión le permitirá llegar a más personas sin recurrir a eventos costosos, que en muchas ocasiones “más que informes parecen destapes políticos o escenarios para medir popularidad”.

“Estamos convencidos de que rendir cuentas a la ciudadanía debe hacerse con seriedad, responsabilidad y transparencia. La gente merece saber en qué estamos trabajando y cuáles son los resultados”, expresó.

Junto a las diputadas Itzé Camacho, Sandra Garibay, la regidora de Morelia, Verónica Zamudio, el diputado suplente César Osuna, el coordinador estatal de la agrupación Mano a Mano, Alejandro Mercado y el excandidato a diputado Jaime Mejía, Barragán reiteró que el objetivo de este informe digital es que todas y todos los ciudadanos tengan acceso a la información de su labor legislativa, desde cualquier lugar y de manera sencilla.

Finalmente, invitó a la población a seguir la transmisión en vivo del Primer Informe Legislativo a través de sus redes sociales en Facebook @JuanCarlosBarragánVélez el próximo 18 de septiembre a las 10:00 horas.

