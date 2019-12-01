Juan Carlos Barragán echará mano de la tecnología para presentar su Primer Informe Legislativo en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 15:19:19

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- El diputado local Juan Carlos Barragán Vélez anunció que el próximo 18 de septiembre a las 10:00 horas presentará su Primer Informe Legislativo a través de sus redes sociales, en un ejercicio de transparencia y austeridad.

En un encuentro con medios de comunicación, Barragán explicó que esta decisión le permitirá llegar a más personas sin recurrir a eventos costosos, que en muchas ocasiones “más que informes parecen destapes políticos o escenarios para medir popularidad”.

“Estamos convencidos de que rendir cuentas a la ciudadanía debe hacerse con seriedad, responsabilidad y transparencia. La gente merece saber en qué estamos trabajando y cuáles son los resultados”, expresó.

Junto a las diputadas Itzé Camacho, Sandra Garibay, la regidora de Morelia, Verónica Zamudio, el diputado suplente César Osuna, el coordinador estatal de la agrupación Mano a Mano, Alejandro Mercado y el excandidato a diputado Jaime Mejía, Barragán reiteró que el objetivo de este informe digital es que todas y todos los ciudadanos tengan acceso a la información de su labor legislativa, desde cualquier lugar y de manera sencilla.

Finalmente, invitó a la población a seguir la transmisión en vivo del Primer Informe Legislativo a través de sus redes sociales en Facebook @JuanCarlosBarragánVélez el próximo 18 de septiembre a las 10:00 horas.