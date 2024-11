Jóvenes Construyendo el Futuro, tendrá prioridad en municipios con inseguridad: delegado Bienestar en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre del 2024.- Son entre 40 a 50 municipios michoacanos con alta incidencia de inseguridad donde se dará prioridad al programa de "Jóvenes Construyendo el Futuro", señaló Roberto Pantoja Arzola, delegado de Bienestar en Michoacán.

Sin especificar las localidades, el funcionario federal comentó que la beca tendrá un incremento financiero para el próximo año, y recordó que la plataforma para el registro se apertura el próximo mes.

En entrevista con diversos medios de comunicación, reconoció que han detectado algunas irregularidades durante las inspecciones que el personal de Bienestar efectúa en los espacios laborales.

"En los últimos años al momento de hacer supervisión los tutores que no están al pendiente, no encontramos a los becarios en las sedes, taller o fábrica y procede de inmediato la baja....se reforzó la supervisión en campo y pudimos detectar a jóvenes incluso que luego falsean información, jóvenes que están estudiando y el programa la limitante es esa, es para jóvenes que no trabajan, no estudian", apuntó el delegado.

Agregó que entre los cambios que se tienen a dicho programa para el 2025, es el nombre de la beca.