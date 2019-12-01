Jommaly Estévez, joven promesa de la física que conquistó la Presea Eréndira

Morelia, Michoacán, 13 de marzo de 2026.- Jommaly Tessilh Estévez Rico, destacada estudiante del CBTIS 149 y joven promesa científica, fue galardonada con la Presea Eréndira 2026.

Este reconocimiento es otorgado por el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), encabezada por Alejandra Anguiano González, para distinguir a niñas, mujeres y colectivas que transforman su entorno e impulsan la igualdad de género.

Originaria de Morelia, Jommaly posee una destacada trayectoria en física y matemáticas. Sus logros internacionales y nacionales la respaldan, incluyendo el primer lugar en el Concurso Nacional de Talentos organizado por la Sociedad Mexicana de Física. En dicho certamen, obtuvo la calificación más alta de la competencia, demostrando su excelencia académica frente a estudiantes de niveles más avanzados.

Su trayectoria de excelencia abarca participaciones en la Olimpiada Nacional de Física y en certámenes de experimentos y aparatos científicos. Destaca su papel en la selección nacional durante la Olimpiada Mesoamericana de Física 2025, donde conquistó la medalla de plata y se posicionó como la estudiante mexicana con el mejor desempeño en la competencia internacional.

Además de su trabajo académico, la estudiante ha desarrollado proyectos científicos con impacto educativo, como prototipos didácticos para explicar fenómenos físicos relacionados con las leyes de Newton y la propagación de ondas, con el objetivo de facilitar la enseñanza de esta materia en el nivel bachillerato.

Su labor se extiende a la divulgación científica, área en la que ha participado activamente impartiendo talleres en el Tianguis de la Ciencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y en las Jornadas Nacionales de Física. Estas actividades están enfocadas en el fortalecimiento educativo de las nuevas generaciones a través de la ciencia.

Con la entrega de la Presea Eréndira 2026, el Gobierno de Michoacán reconoce en Jommaly a una joven que demuestra que la ciencia también es un espacio para las niñas y adolescentes, y que el talento, la curiosidad y perseverancia pueden abrir caminos para que más jóvenes se acerquen al conocimiento científico y contribuyan al desarrollo de su comunidad.