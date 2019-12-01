Irán respaldará cualquier acuerdo de cese al fuego en Gaza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 20:06:50

Nueva York, EUA, a 26 de septiembre del 2025. - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, cuyo gobierno ha patrocinado al movimiento islamista Hamás, dijo ese viernes 26 de septiembre del 2025 que respaldará cualquier acuerdo de cese el fuego en Gaza, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump se manifestó optimista de lograrlo.

"Cualquier acuerdo que pueda detener esta tragedia, que pueda salvar vidas y terminar con el hambre que sufren mujeres y niños tendrá nuestro total respaldo", dijo Pezeshkian a periodistas al margen de la Asamblea General de la ONU.

El dirigente iraní negó la responsabilidad de su país en los ataques del 7 de octubre, sosteniendo que los servicios de inteligencia israelíes podrían haber tenido conocimiento previo del ataque.

Las represalias de Israel dejan miles de fallecidos en Gaza, en su mayor parte civiles, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, considerados fiables por la ONU.