Irán respaldará cualquier acuerdo de cese al fuego en Gaza

Irán respaldará cualquier acuerdo de cese al fuego en Gaza
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 20:06:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nueva York, EUA, a 26 de septiembre del 2025. - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, cuyo gobierno ha patrocinado al movimiento islamista Hamás, dijo ese viernes 26 de septiembre del 2025 que respaldará cualquier acuerdo de cese el fuego en Gaza, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump se manifestó optimista de lograrlo.

"Cualquier acuerdo que pueda detener esta tragedia, que pueda salvar vidas y terminar con el hambre que sufren mujeres y niños tendrá nuestro total respaldo", dijo Pezeshkian a periodistas al margen de la Asamblea General de la ONU.

El dirigente iraní negó la responsabilidad de su país en los ataques del 7 de octubre, sosteniendo que los servicios de inteligencia israelíes podrían haber tenido conocimiento previo del ataque.

Las represalias de Israel dejan miles de fallecidos en Gaza, en su mayor parte civiles, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, considerados fiables por la ONU.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Zitácuaro es más que un episodio de violencia: Juan Antonio Ixtláhuac
Gobierno de Chiapas mantiene brigadas de apoyo a las 19 comunidades afectadas tras las fuertes lluvias; indican que más de 600 personas fueron damnificadas por el temporal
Fiscalía investiga homicidio de comerciante en mercado de Chilpancingo
FGE obtiene pena maxima de 50 años de prision contra Isaac Saúl O., culpable de feminicidio a su pareja Esli Viridiana N.
Más información de la categoria
Caos en la Península de Yucatán: apagón masivo deja a más de 2 millones sin luz en medio de un calor sofocante
Bedolla presenta informe regional en Zamora; anuncia modernización carretera
Rusia alistaría a China con equipo y tecnología para invadir Taiwán: RUSI
Alfonso Martínez inaugura exposición dedicada a José Saramago, en el marco de la FILLM 2025
Comentarios