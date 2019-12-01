Invierte Gobierno del Estado más de 464 millones de pesos en la Sierra Gorda

Arroyo Seco, Querétaro, a 24 de septiembre de 2025.- a Durante su gira de trabajo en la Sierra Gorda, el gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la entrega del mejoramiento de calles en las comunidades de El Refugio y Concá, ambas pertenecientes al municipio de Arroyo Seco.

Ahí, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X Salgado Tovar, aseguró que, en los cuatro años de la presente administración estatal, se han invertido más de 464 millones de pesos en diversas acciones para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la zona serrana.

“Esta obra obedece a las instrucciones del Gobernador, que nos ha pedido que trabajemos intensamente, no solo en los municipios o comunidades cercanas a la ciudad de Querétaro, sino en todas las comunidades, en las más alejadas, le tenemos que dar la misma calidad de obra que ustedes ven”, expresó.

Detalló que en El Refugio se invirtieron 2.8 millones de pesos en el mejoramiento de mil 267 m2 de calles con empedrado ahogado en mortero con huellas de concreto, así como la red de agua potable y el señalamiento horizontal y vertical, en beneficio de 600 habitantes.

Mientras que en Concá, se tuvo una inversión de 4.9 millones de pesos para el mejoramiento de mil 513 m2 de calle en empedrado ahogado empacado en mortero, banquetas con concreto estampado, la red de agua potable y el señalamiento horizontal y vertical en los entronques.

Además, se anunció la segunda etapa de restauración de la Misión de San Miguel Concá, donde se trabajará en las cubiertas y la portada, así como la impermeabilización de la misma. Cabe señalar que estas obras emplean a la gente de dichas comunidades.

En su oportunidad, el presidente municipal de Arroyo Seco, Fernando Sánchez Gil, agradeció las acciones y apoyos por parte de la administración estatal en beneficio de las y los habitantes de la demarcación. Asimismo, se comprometió a seguir trabajando de la mano para atender las necesidades de la gente.

De igual manera, los beneficiarios, Leonor Mata Quiroz, de El Refugio, así como, Faustino Guevara Galván, de Concá, reconocieron el trabajo hecho en sus respectivas comunidades y aseguraron que seguirán trabajando de la mano con las autoridades estatales y municipales.