Intervino Secretaría del Trabajo en 51 casos por pago de utilidades en Querétaro

Querétaro, Querétaro 11 de junio 2024.- Liliana San Martín Castillo, titular de la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, informó que por el momento intervinieron en 51 casos donde los trabajadores tuvieron dudas sobre el reparto de utilidades con sus empleadores.



“Los trabajadores pueden interponer un recurso legal que pueden interponer en caso de que tengan duda sobre el reparto de este derecho, más que denuncias hemos intervenido en 51 casos en denuncias algunas no se han procesado, sino hubo conciliación”.



Detalló que en muchas empresas dónde no hubo utilidades, se les entrega un bono, esto en búsqueda de no crear un disgusto con los trabajadores de las empresas y aunque no se tuvieron los resultados esperados, tengan una suma económica.



Fue en mayo cuando las personas morales debieron de entregar este derecho laboral a los trabajadores, aún las personas físicas pueden hacer esta entrega aún en el mes de junio; mencionó que todas las unidades económicas cumplen con esta responsabilidad.



Refirió que el papel de la dependencia que ella encabeza es el mediar estos esfuerzos y ayudar a los trabajadores queretanos sobre las dudas que tengan de si se les dio lo correspondiente a las utilidades generadas.