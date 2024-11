Insiste Juan Carlos Barragán que finanzas en Morena Michoacán "apesta a corrupción"

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre del 2024.-Juan Carlos Barragán, diputado local de Morena, advirtió que dará seguimiento de denuncias y solicitud de información respecto al manejo de finanzas de Morena en Michoacán, espacio que, dijo, "apesta a corrupción".

En entrevista indicó que sí acudirá a la Comisión de Honor y Justicia y a las instancias que sean necesarias para exigir el esclarecimiento de aplicación de recursos del partido guinda, ya que según sus datos hubo enriquecimiento ilícito de miembros del Comité.

" Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, en el tema de la presunta corrupción que hay al interior del Comité Estatal y compras indebidas que se hicieron de un predio...estamos armando , tenemos solicitud ante el Comité para que nos brinden información y tenemos que esperar el tiempo que marca ley, concretar y armar la carpeta", insistió el legislador morenista.

Ante el llamado a la unidad que Jesús Mora, líder estatal de Morena, hace a todos los militantes, Barragán Vélez dijo que saben donde encontrarlo.

"Es el poder por el poder, la unidad no se decreta se construye y a él le tocará construir la unidad, él tiene mi número telefónico y sabe dónde encontrarme a qué hora marcarme y yo estaré abierto para reunirme con mi dirigente de partido", apuntó el ex funcionario estatal quien consideró que el Bloque en Defensa de la 4T, no perdió la dirigencia de Morena, y más bien ganaron 40 consejeros congruentes con el proyecto.