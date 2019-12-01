Inicia SEDIF de Querétaro las Posadas Navideñas 2025  

Inicia SEDIF de Querétaro las Posadas Navideñas 2025  
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 20:43:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 8 de diciembre de 2025.- La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, puso en marcha el programa de Posadas Navideñas 2025, que recorrerá varios municipios del estado, y que inició con las celebraciones en el Centro de Asistencia Social “Carmelita Ballesteros”, donde entregó juguetes a las y los niños, quienes también disfrutaron de una pastorela, duendes, el show del mago Gamini, Santa Claus, así como máquina de nieve, piñatas e inflables.

De esta manera la titular del SEDIF dio formal inauguración a estas posadas que ya son referente en la entidad, asimismo invitó a las familias a disfrutar de estos días que enaltecen las tradiciones queretanas; comentó que este programa se suma a las actividades decembrinas que el DIF Estatal organizó para la ciudadanía, como el Festival Alegría Contigo.

“Iniciamos con este programa de posadas navideñas que recorrerá varios municipios del estado para celebrar con las familias queretanas, que pasen unos días en armonía, con sus seres queridos y recuerden que en el DIF Estatal siempre estamos para servir a quienes más lo necesitan, como ustedes las y los niños del CAS”, dijo.

Este programa se desarrollará en coordinación con los Sistemas DIF Municipales del 8 al 18 de diciembre, con el objetivo de fomentar un espacio de recreación donde se refuercen los valores familiares; se llevarán a cabo en los municipios de Arroyo Seco, Tolimán, Ezequiel Montes, Amealco, Colón, San Joaquín, Peñamiller, Cadereyta y en el Centro Regional de Desarrollo Humano para Personas Adultas Mayores de San Juan del Río, en Plan Vida y en el Centro Penitenciario Femenil.

 

 

 

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Incendio termina con fábrica de telas en Ixtapaluca, Estado de México
Sinaloa irrumpe en Guatemala: seis ataques, un oficial herido y mensajes directos al Gobierno
En Coahuayana, Michoacán: Desactivan 3 artefactos explosivos
Hallan osamenta humana en Tarímbaro, Michoacán
Más información de la categoria
Sinaloa irrumpe en Guatemala: seis ataques, un oficial herido y mensajes directos al Gobierno
Refuerzan estructura de investigación en la FGE Michoacán con tres nuevos nombramientos
Detienen a exgobernador de Chihuahua por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita
Cae César Duarte otra vez: la justicia le cierra el círculo al exgobernador de Chihuahua por lavado
Comentarios