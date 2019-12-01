Inicia SEDIF de Querétaro las Posadas Navideñas 2025  

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 8 de diciembre de 2025.- La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, puso en marcha el programa de Posadas Navideñas 2025, que recorrerá varios municipios del estado, y que inició con las celebraciones en el Centro de Asistencia Social “Carmelita Ballesteros”, donde entregó juguetes a las y los niños, quienes también disfrutaron de una pastorela, duendes, el show del mago Gamini, Santa Claus, así como máquina de nieve, piñatas e inflables.

De esta manera la titular del SEDIF dio formal inauguración a estas posadas que ya son referente en la entidad, asimismo invitó a las familias a disfrutar de estos días que enaltecen las tradiciones queretanas; comentó que este programa se suma a las actividades decembrinas que el DIF Estatal organizó para la ciudadanía, como el Festival Alegría Contigo.

“Iniciamos con este programa de posadas navideñas que recorrerá varios municipios del estado para celebrar con las familias queretanas, que pasen unos días en armonía, con sus seres queridos y recuerden que en el DIF Estatal siempre estamos para servir a quienes más lo necesitan, como ustedes las y los niños del CAS”, dijo.

Este programa se desarrollará en coordinación con los Sistemas DIF Municipales del 8 al 18 de diciembre, con el objetivo de fomentar un espacio de recreación donde se refuercen los valores familiares; se llevarán a cabo en los municipios de Arroyo Seco, Tolimán, Ezequiel Montes, Amealco, Colón, San Joaquín, Peñamiller, Cadereyta y en el Centro Regional de Desarrollo Humano para Personas Adultas Mayores de San Juan del Río, en Plan Vida y en el Centro Penitenciario Femenil.