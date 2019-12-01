Inicia SEDEA dispersión de semilla para cultivos forrajeros en Huimilpan

Inicia SEDEA dispersión de semilla para cultivos forrajeros en Huimilpan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 17:32:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 11 de septiembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, abanderó la entrega de un total de 16.3 toneladas de semilla de avena para el municipio de Huimilpan, como apoyo emergente a 168 productores, en beneficio de 163 hectáreas.

“Nosotros estamos preparados para poder darles sus costalitos de avena. Viene preparada, viene desinfectada, viene lista para que ustedes la puedan sembrar y que con ello pueda haber algo de forraje. Esa es una realidad, también lo trabajamos tanto con Rumualdo, lo trabajamos con la Asociación Ganadera y vemos obviamente que muchos de ustedes seguramente tienen sus animalitos. El maíz lo sembramos para consumo humano, pero también el zacate o el forraje lo utilizamos para los animales.”, señaló.

Anaya Aguilar compartió que el propósito del programa es apoyar a productores dedicados a la producción de granos básicos en condiciones de temporal, que se hayan visto afectados por factores naturales, y que consideren como alternativa el establecimiento de cultivos forrajeros, según la región, para la generación de alimento que les permita mantener a su ganado

Durante su intervención, el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Iván Morales, agradeció y reconoció el apoyo del titular del Gobierno del Estado y la SEDEA, en nombre de los productores del municipio que fueron beneficiados con la semilla asegurando que van a aprovechar esta simiente.

“Entonces hoy quiero también, agradecerle al Gobernador Mauricio Kuri, que el día de hoy va a entregar a 168 productores, avena y semilla que va a servir para la temporada de estiaje, y pues tengan como alimentar el ganado. Y bueno, pues este año fue muy bueno en lluvias, afortunadamente tuvimos mucha lluvia y eso le dio vida a la tierra huemilpense”, concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cadáver de mujer trans en Veracruz; presentaba visibles signos de violencia
Detienen en el AICM a presunto operador financiero de organización delictiva jalisciense
Anuncian operativo especial de seguridad en el Centro de Querétaro con motivo de las fiestas patrias
Vuelca camión repartidor de Gas LP en Morelia, Michoacán; nunca hubo riesgo a la población: PC
Más información de la categoria
Detienen en el AICM a presunto operador financiero de organización delictiva jalisciense
Israel declara que "no habrá Estado Palestino"; Netanyahu firma proyecto de colonización
Identifican a dos de las víctimas mortales de explosión de pipa en Iztapalapa
Aumenta a 6 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Comentarios