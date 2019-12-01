Inicia SEDEA dispersión de semilla para cultivos forrajeros en Huimilpan

Querétaro, Querétaro, 11 de septiembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, abanderó la entrega de un total de 16.3 toneladas de semilla de avena para el municipio de Huimilpan, como apoyo emergente a 168 productores, en beneficio de 163 hectáreas.

“Nosotros estamos preparados para poder darles sus costalitos de avena. Viene preparada, viene desinfectada, viene lista para que ustedes la puedan sembrar y que con ello pueda haber algo de forraje. Esa es una realidad, también lo trabajamos tanto con Rumualdo, lo trabajamos con la Asociación Ganadera y vemos obviamente que muchos de ustedes seguramente tienen sus animalitos. El maíz lo sembramos para consumo humano, pero también el zacate o el forraje lo utilizamos para los animales.”, señaló.

Anaya Aguilar compartió que el propósito del programa es apoyar a productores dedicados a la producción de granos básicos en condiciones de temporal, que se hayan visto afectados por factores naturales, y que consideren como alternativa el establecimiento de cultivos forrajeros, según la región, para la generación de alimento que les permita mantener a su ganado

Durante su intervención, el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Iván Morales, agradeció y reconoció el apoyo del titular del Gobierno del Estado y la SEDEA, en nombre de los productores del municipio que fueron beneficiados con la semilla asegurando que van a aprovechar esta simiente.

“Entonces hoy quiero también, agradecerle al Gobernador Mauricio Kuri, que el día de hoy va a entregar a 168 productores, avena y semilla que va a servir para la temporada de estiaje, y pues tengan como alimentar el ganado. Y bueno, pues este año fue muy bueno en lluvias, afortunadamente tuvimos mucha lluvia y eso le dio vida a la tierra huemilpense”, concluyó.