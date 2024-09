Inicia PRI Michoacán expulsión de diputadas que se sumaron a bancada del PVEM

Morelia, Mich., a 18 de septiembre de 2024. Consejeras y consejeros integrantes de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del PRI Michoacán votaron a favor de denunciar ante la Comisión de Justicia Partidaria a las militantes Xóchitl Gabriela Ruíz González y Gloria del Carmen Tapia Reyes para que se les inicie el procedimiento estatutario de expulsión.

Durante la sesión, consejeras estatales del Revolucionario Institucional llamaron a no dar espacios a quienes no han trabajado a favor del partido, porque no los merecen y porque así está demostrado en los dos casos mencionados en la Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente, afirmó la consejera, Paola Ceja Téllez.

“Dejemos de pagar bien a los ingratos. Nuestro presidente nacional Alejandro Moreno Cárdenas nos puso muy bien el ejemplo de que cuando se paga el trabajo, la lealtad y sobre todo los principios partidistas, ellos, así como los diputados federales y senadores con la tan temida reforma, pagan defendiendo las causas de México”, mencionó.

Adriana Hernández Íñiguez, consejera estatal, quien se posicionó a favor del proyecto, recordó que la política se debe guiar de valores como se practican en cualquier familia, la lealtad, el agradecimiento y la congruencia, los cuales caracterizan a los verdaderos priistas, a los de convicción y trabajo, que sin exigir se quedan porque tienen la camiseta bien puesta, y citó a una periodista michoacana quien dijo que “La traición no tiene género”.

“Una periodista que quiero mucho y que publicó una revista hace una semana o poquito más y que me llamó mucho la atención el título y con esto quiero cerrar, ella dice que la traición no tiene género y lo que estamos viviendo en el PRI es justamente eso”, afirmó

Insistió en que “es momento también de que quienes no deban o no quieran estar aquí se vayan, presidente, porque no se vale estar con dos pies, uno aquí y otro allá. Y debo decirlo que hay, no solamente de quienes hablamos hoy, sino hay varios más que desde hace tiempo ya no estaban aquí y con Jesús lo vimos ya estaban en Morena”.

La consejera estatal, Marisol Aguilar Aguilar, durante su intervención a favor de la expulsión de las dos militantes, recalcó que es momento de revisar los perfiles que impulsará el PRI para cualquier cargo de elección popular y de representación proporcional, para cerrar el paso a quienes, a pesar de su falta de méritos, creen merecerlos por encima de quienes trabajan el territorio.

“Creo que es momento de revisar quiénes son los perfiles que impulsamos. Porque no podemos permitir que perfiles que amagan, que violentan y amenazan con irse lleguen a esos espacios que tanto nos cuestan a cada uno de los que estamos aquí. Porque quiere decir que realmente nunca estuvieron, solamente estuvieron esperando poder cosechar lo que todos aquí sembramos”, mencionó.

En la sesión que estuvo encabezada por Edna Martínez Nambo, regidora y secretaria Técnica del Consejo Político Estatal del PRI; Memo Valencia, diputado local y dirigente estatal del partido; así como de las dirigentes de sectores y organizaciones adheridas al Revolucionario Institucional, Rocío Luquín, Sofía Ulloa y Karina Cárdenas, las consejeras estatales exhortaron al máximo órgano de deliberación del tricolor a que se revisen renuncias previas de militantes para determinar de qué lado de la historia estuvieron para “que no encuentren las puertas abiertas nuevamente”.