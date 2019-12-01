Inicia Pablo Varona el embellecimiento de las comunidades de Huetamo, Michoacán

Inicia Pablo Varona el embellecimiento de las comunidades de Huetamo, Michoacán
Fecha: 3 de Octubre de 2025
Huetamo, Michoacán, a 3 de octubre de 2025.- Bajo el objetivo de que todas las comunidades tienen que verse bien, el ayuntamiento de Huetamo que dirige Pablo Varona Estrada, inició con la rehabilitación mejoramiento del jardín de la localidad de Santa Rita.

Los vecinos y sobre todo los niños y jóvenes de esa localidad, acudieron gustosos a recibir al presidente Varona y a agradecer por la realización de esta obra.

Después de muchos años, por fin una administración municipal se preocupa por los espacios de uso colectivo, dando asi una alternativa adecuada y segura para el esparcimiento familiar y la convivencia sana de los habitantes.

