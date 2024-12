Inicia el análisis de iniciativas de Ley de Ingresos de los 18 municipios de Querétaro para el 2025

Querétaro, Querétaro, a 4 de diciembre de 2024.- La Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura, que preside el diputado Gerardo Ángeles Herrera e integran los legisladores Mauricio Cárdenas Palacios y Adriana Meza Argaluza, inició el análisis de las Iniciativas de Leyes de Ingresos presentadas por los 18 Ayuntamientos para el ejercicio fiscal 2025, para lo cual se contó con la presencia de presidentes municipales, así como y las y los responsables de Finanzas de cada municipio.

Ángeles Herrera expresó que los 18 municipios presentaron en tiempo y forma sus propuestas de Ley de Ingresos para el siguiente ejercicio fiscal. Afirmó que consideran de gran relevancia coadyuvar con los municipios, así como con la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, a efecto de escuchar sus comentarios y consideraciones que sustentan la elaboración de sus respectivas iniciativas.

“Para nosotros es muy importante hoy no llegar en blanco, a discutir los temas sin haberlos platicado antes, desde luego hay muchas cosas que todavía se están afinando, falta un trabajo todavía largo por hacer, pero en este par de meses ha habido esa oportunidad, agradecerle también a Servicios Parlamentarios aquí del Congreso del Estado, a la Secretaría de Finanzas, todo este ejercicio, porque al final del día para nosotros es muy importante que todo esto esté consensado y platicado, que al final del día podamos llegar a un mismo lugar con las diferentes ideas que pueda haber. (…) Los ingresos propios siempre son importantes, no importa que el incremento sea menor, pero necesitamos ir al alza, me gustó mucho escuchar de varios de los municipios, el tema de revisar padrones y revisar carteras vencidas para poder tener una recaudación, no injusta, sino de aquellos que han dejado muchos años de tributar, y que al final del día, son ingresos importantes para los municipios”.

De acuerdo con lo expuesto en esta sesión de trabajo, esto es lo que prevé cada municipio, en los términos previstos por la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro:

Amealco. El representante de la ESFE, José Fernando Cervantes, informó que la iniciativa de Ley de Ingresos 2025 de este municipio contempla un total de ingresos de 473 millones 969 mil 815 pesos. Por su parte, el director de Finanzas, Antonio Márquez, compartió que, con respecto a la iniciativa del año anterior, se refleja un incremento total de 6.6%, con una variación total de 29 millones 167 mil 971 pesos, “quitándole la inflación de un 4.6%, tendremos un ingreso real de 2%”, dijo.

Arroyo Seco. De acuerdo a la ESFE, su Iniciativa de Ley de Ingresos 2025 contempla un total de ingresos de 218 millones 882 mil 801 pesos. Dijo que con respecto a su iniciativa 2024, presenta una variación total de 18 millones 166 mil 297 pesos, que representa un 9.1% de incremento. Al respecto, el edil de Arroyo Seco, Fernando Sánchez Gil, expresó que este municipio, como otros, se apoya con las participaciones federales. Dijo que contemplan un aumento del 3% en ingresos propios y consideran beneficiar con descuentos por pronto pago de predial.

Cadereyta de Montes. El representante de la ESFE dio a conocer que su iniciativa 2025 contempla un total de ingresos de 467 millones 165 mil 991 pesos. Con respecto al año anterior, dijo que la iniciativa 2025 contempla una variación total de ingresos por 40 millones 210 mil 942 pesos, que representa un 9.4%. Por su parte, la tesorera municipal, Laura Cruz, manifestó que en sus ingresos propios no consideraron nuevos impuestos y realizaron una clasificación de los existentes.

Colón. La ESFE dio a conocer que la Iniciativa de Ley de Ingresos 2025 de Colón registra un total de 646 millones 864 mil 199 pesos y que respecto a su ley de Ingresos 2024, contempla una variación total de ingresos de 155 millones 096 mil 955 pesos. En tanto que el secretario de Finanzas de este municipio, Armando Morales, manifestó que son una administración convencida de que más allá de contemplar nuevas contribuciones, le apuestan más a la eficiencia recaudatoria, partiendo de la revisión de sus padrones y la implementación de campañas de estímulos para la regularización de los contribuyentes.

Corregidora. El representante de la Entidad Superior dijo que su Iniciativa de Ley de Ingresos Propios contempla un total de 2 mil 075 millones 029 mil 920 pesos. Mencionó que respecto a su Ley de Ingresos 2024, contempla una variación total de 216 millones 575 mil 014 pesos, que representan un 11.7%. Por su parte, la secretaria de Tesorería y Finanzas, María Eugenia Beltrán, destacó que no están considerando incremento al predial, ni nuevos impuestos. Dijo que consideran un factor de crecimiento del 8.5% promedio en cuanto a los derechos y que siguen manteniendo una política de mantenimiento de costos y apoyo a grupos vulnerables a través estímulos fiscales.

El Marqués. Fernando Cervantes de la ESFE manifestó que su Ley de Ingresos 2025 registra un total de ingresos de 3 mil 317 millones 948 mil 580 pesos. Con respecto al ejercicio 2024, dijo que registra una variación total de 317 millones 695 mil 913 pesos, que representan un 10.6%. Al respecto, la directora de Ingresos, Rosa López Munguía, dijo que su proyecto de Ley Ingresos 2025 contempla aspectos orientados a buscar resultados de eficiencia para asegurar el bienestar de las familias marquesinas, por lo que se consideran las proyecciones de los indicadores con un crecimiento estimado del 10% y una autonomía financiera de 68%, derivado de la captación de más recursos de ingresos propios y mayor eficiencia en el gasto.

Ezequiel Montes. El titular de la Entidad Superior informó que su Ley de Ingresos para 2025 contempla un total de ingresos de 329 millones 331 mil 595 pesos. Con respecto a su ley del ejercicio 2024, indicó que se reporta una variación total en sus ingresos de 11 millones 560 mil 343 pesos, correspondiente a un 3.6%. Al respecto el secretario de la Tesorería, Rafael Reséndiz, compartió que están considerando una nueva forma de captación a través de servicios que otorga el Rastro Municipal para 2025. Dijo que mantienen los beneficios fiscales para grupos vulnerables y están previendo un ingreso mayor mediante un plan con Catastro para actualizar predios irregulares.

Huimilpan. El representante de la ESFE informó que la Ley de Ingresos 2025 de este municipio prevé un total de ingresos de 344 millones 739 mil 283 pesos. Con respecto a la comparación con su Ley de Ingresos 2024, dijo que contempla una variación total de 23 millones 603 mil 724 pesos, que representa un 7.4%. Por su parte, el representante de Finanzas, Franco Becerril, informó que su Ley de Ingresos se basa en los criterios de política económica para 2025, que marca un crecimiento de 2 a 3%, a lo cual se apegaron. Compartió que, si bien no consideran aumento en el predial, ven un área de oportunidad en la cartera vencida, por lo que implementarán acciones para eficientar la hacienda municipal. Además, dijo que consideran una recaudación importante en cuanto a derechos por construcciones y urbanizaciones.

Jalpan de Serra. La ESFE reportó que su Ley de Ingresos 2025 un total de ingresos de 302 millones 036 mil 257 pesos, así como una variación total de 26 millones 216 mil 980 pesos, que representa una diferencia de 9.5% con respecto a su Ley de Ingresos del año anterior. En tanto que el director de Finanzas, Miguel Ángel García, manifestó su municipio proyecta un incremento del 4.3% en ingresos propios y no contemplan nuevos impuestos, ni nuevas contribuciones de parte de la ciudadanía, pero sí están considerando acciones para combatir el rezago en el pago de predial y regularizar predios.

El coordinador General de Auditoría de la ESFE, Fernando Cervantes, mencionó que respecto al municipio de Landa de Matamoros, sus ingresos para el ejercicio fiscal 2025, serán de 258 millones 274 mil 925 pesos, que con respecto a la comparación de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2024, la iniciativa contempla una variación de 19 millones 8 mil 883 pesos, que representa una variación positiva total del 7.9%.

Durante su intervención, el director de Tesorería de Landa de Matamoros, Antonio Fonseca, manifestó que en cuanto a sus ingresos propios reflejan un incremento mínimo, por lo que reconoció que el mayor porcentaje de sus ingresos provienen de las participaciones federales.

Al referirse al municipio de Pedro Escobedo, el representante de la ESFE, informó que este municipio reporta un total de ingresos de 431 millones 455 mil 41 pesos, que en comparación con la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal de este año, su propuesta de iniciativa contempla un incremento de 46 millones 351 mil 707, que representa una variación total comparativa del 12%.

Al hacer uso de la voz, la secretaria de Finanzas de dicho municipio, Cristal Escobedo, mencionó que derivado de la llegada de la administración municipal, realizaron un ajuste en las tablas progresivas del impuesto predial y el traslado de dominio, con una tendencia a la baja, ajustando el impuesto predial y el impuesto de traslado de dominio, sin afectar la recaudación potencial que tiene el municipio de Pedro Escobedo, y que adicional a ello, como parte de los estímulos fiscales, están proponiendo realizar acuerdos administrativos para recuperar la cartera vencida con la que cuenta del municipio de Pedro Escobedo, que oscila en un 43%.

En Peñamiller, la Entidad Superior de Fiscalización, refirió que su propuesta de Ley de Ingresos, asciende a un total de ingresos de 219 millones 17 mil 601 pesos, que con respecto al comparativo con la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2024, reportan una variación total de los ingresos de 15 millones 154 mil 593 pesos que representan una variación total de 7.4%.

En su intervención, el representante de la Dirección de Finanzas de Peñamiller, Martín Ugalde mencionó que sus ingresos propios representan un 3.42% de toda la Ley de Ingresos que proponen; sin embargo, indicó que es un concepto en el cual en los últimos años han trabajado para aumentarlo, sobre todo, en rubros como el Impuesto Predial, el Derecho de Alumbrado Público y algunas aportaciones más por programas de desarrollo agropecuario, que son aportaciones de las participaciones federales, mismas que dijo, dependen básicamente de ellas, representando un 96.6 de su iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025.

Respecto al municipio de la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025 del municipio de Pinal de Amoles, Fernando Cervantes, comentó que están proponiendo un total de ingresos de 285 millones 290 mil 236 pesos; que con respecto a la comparación con la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2024, reflejan un total de variación de 17 millones 461 mil 737 pesos, que representa una variación del 6.5%.

Durante su participación, la Auxiliar de Ingresos de Pinal de Amoles, María Zarazúa, señaló que entre sus estrategias destacan políticas fiscales enfocadas en fortalecer la recaudación, implementando estrategias enfocadas principalmente en el cobro del impuesto predial, mismo que dijo, es su principal fuente de ingresos, para lo cual impulsarán programas de regularización y actualización de su padrón catastral, a fin de aumentar de un 3 a 4% de estos ingresos; apuntó que no contemplan la creación de nuevos impuestos.

Al referirse a la iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025 del municipio de Querétaro, el representante de la ESFE, Fernando Cervantes, destacó que dicho municipio presenta un total de ingresos de 7 mil 519 millones 6 mil pesos, que respecto de la comparación con la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2024, la iniciativa contempla un total de variación de 119 millones 6 mil pesos, que representa una variación del 1.6% más.

Durante su participación, el secretario de Finanzas de Querétaro, Carlos León, destacó que su propuesta se construyó pensando de una manera moderada, apegándose a los criterios generales de la política económica que publica la Secretaría de Hacienda; afirmó que también se plantea mantener los estímulos fiscales para los grupos vulnerables y se congele el impuesto, predial, para lo cual han incorporado en la Ley el artículo 50, fracción 16, para que los contribuyentes paguen lo mismo que el último bimestre del año inmediato anterior; añadió que se mantienen los descuentos del predial durante el mes de enero y febrero, y continuar con las campañas de regularización en este rubro, mismas que dijo, les han permitido regularizar más de 7 mil 700 claves catastrales; además de que dijo, se están apegando al tema de la Ley de Disciplina Financiera.

Respecto de la iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025 del municipio de San Joaquín, el coordinador General de Auditoría de la ESFE, resaltó que consideran un monto total de ingresos de 195 millones 820 mil 52 pesos, que, comparado con la ley de ingresos del 2024, reportan una variación total 15 millones 973 mil 208 pesos que representa el 8.9%; sin embargo, comentó que este municipio está reportando una variación negativa de ingresos propios del -11.1%. comparado con este mismo concepto del 2024.

Al hacer uso de la voz, Erika Alvarado, titular de Finanzas del municipio de San Joaquín, informó que para la proyección de su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025, se están apegando a los criterios que publica Hacienda, con una inflación del 3.8%; apuntó también que están manteniendo los mismos impuestos, y no están considerando ningún aumento en estos, además de que, en el rubro de participaciones y aportaciones, respetaron lo proporcionado por la Dirección de Tesorería del estado.

Al referirse al municipio de San Juan del Río, el representante de la ESFE informó que en la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025, este municipio considera un total de ingresos de mil 621 millones 961 mil 381 pesos, que, con respecto a la comparación con la iniciativa para el ejercicio del 2024, refleja un total de variación de los ingresos de 167 millones 554 mil 285 pesos, que representan el 11.5% del total de variación.

En su intervención, el director de Ingresos de San Juan del Río, Jefté García, destacó una variación positiva en sus ingresos propios, ya que dijo, les han apostado a estrategias como la recuperación de predial, ejecutada ya durante dos años consecutivos, además, de que se han acercado nuevos condominios o fraccionamientos para su regularización, lo que también influye en el crecimiento del traslado de dominio, lo que les ha permitido superar las expectativas propuestas.

Al hablar de la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025 del municipio de Tequisquiapan, la Entidad Superior de Fiscalización, mencionó que este municipio está proponiendo un total de ingresos de 449 millones 295 mil 843 pesos; y que respecto de la comparación de la iniciativa la del 2024, refleja un total de variación de los ingresos de 28 millones 40 mil 799 pesos, que representa un 6.7% más.

Durante su intervención, el secretario de Finanzas de Tequisquiapan, Francisco Sánchez, manifestó que están haciendo un estudio respecto de los negocios que estaban funcionando con licencia, así como también fomentar que se esté tramitando la baja del padrón de licencias; y que, en lo referente al cobro del impuesto predial, se mantendrá igual que en este 2024; además de que tampoco hay ninguna alza en el rubro de traslado de dominio.

Finalmente, al referirse a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025 del municipio de Tolimán, el representante de la ESFE señaló que ésta proyecta un total de ingresos de 253 millones 576 mil 689 pesos, y que respecto a la comparativa con el ejercicio inmediato anterior, reporta un total de variación de sus ingresos de 20 millones 256 mil 648 pesos que representan el 8.7% más que en este 2024.

Al hacer uso de la voz, el presidente municipal de Tolimán, Alejo Sánchez, comentó que por ingresos propios apenas lograr un 3.7 del total de los ingresos, por lo que dependen totalmente de participaciones federales; sin embargo, mencionó que de acuerdo a sus expectativas de recaudación programadas para este 2024, lograron superar su objetivo, por lo que están trabajando en la implementación de políticas que generen confianza en la ciudadanía, con la esperanza que en estos meses logren superar el techo presupuestal que se había contemplado. Reconoció que en este 2025, una cantidad de sus ingresos propios, se destinarán a la dignificación del rastro municipal, ya que, al inicio de la administración, se enfrentaron con observaciones por contar solo con una casa de matanza.