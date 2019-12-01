Ingresan 188 cadetes de la segunda generación de la academia Nacional de Seguridad Pública

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2025.- Con la incorporación de 188 nuevos cadetes, la Academia Nacional de Seguridad Pública inició este lunes la formación de sus segunda generación de Agentes de investigación e Inteligencia, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La generación entrante está integrada de manera equitativa por 94 mujeres y 94 hombres, quienes recibirán durante nueve meses una preparación de alto nivel en valores éticos, perspectiva humanista, técnicas de investigación e inteligencia, además de herramientas estratégicas vinculadas a la Estrategia Nacional de Seguridad.

De acuerdo con SSPC, este proceso refuerza a las instituciones de los tres órdenes de gobierno y busca consolidar un modelo de seguridad basado en el respeto a los derechos humanos, con agentes comprometidos con la paz y la justicia. La dependencia subrayó que se trata de un paso clave para dignificar la labor policial.

La Academia, respalda por la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se consolida como referente en la profesionalización policial. Con ello, el gobierno federal apuesta por construir una carrera policial especializada, reconocida socialmente y guiada por la transparencia y la rendición de cuentas.