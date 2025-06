Informa Fanny Arreola el avance del programa de desazolve con maquinaria local en Apatzingán, Michoacán

Apatzingán, Michoacán, a 10 de junio de 2025.- La presidenta Fanny Arreola, informó que el programa de desazolve de canales y ríos con maquinaria rentada a ciudadanos apatzinguenses ha logrado intervenir 16 puntos estratégicos en el municipio. Sin embargo, algunas de estas zonas, que fueron limpiadas el viernes 6 de junio, ya se encuentran nuevamente llenas de basura este lunes 9 de junio.

“El municipio puede destinar todos sus recursos a mantener limpio, pero si no hay conciencia ciudadana, el problema seguirá. Hay personas que prefieren convivir con la basura. Esto habla de una falta de cultura cívica. Necesitamos cerrar filas y apoyarnos entre todos”, señaló Arreola.



Se contrataron 100 horas de maquinaria, las cuales podrían agotarse rápidamente si no se reduce la acumulación diaria de desechos. La presidenta explicó que, de continuar esta situación, se verán en la necesidad de redireccionar recursos destinados a otras áreas prioritarias.



En respuesta a la pregunta de si se implementarán multas para quienes tiren basura, Arreola puntualizó:



“No estamos buscando dinero de los ciudadanos. Queremos conciencia. Una multa no sirve si no se paga. Si esto no mejora, se discutirá en cabildo”.

La presidenta municipal invita a todos los ciudadanos a que hagamos conciencia y evitemos tirar basura que se acumule en los causes de agua.