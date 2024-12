Indriver sin registro en Querétaro: AMEQ

Querétaro, Querétaro, a 4 diciembre de 2024.- La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), rechazó el registro de Indriver como plataforma para brindar el servicio de transporte bajo demanda en la entidad, informó el director general de la agencia, Gerardo Cuanalo Santos, en el marco de la cena con motivo del Día del Taxista con la Federación de Uniones de Taxistas y Conexos en el Estado “La Corregidora A.C.”, en donde también señaló que si la plataforma Didi no cumple con lo que marca la ley, también perderá su registro.

“Hoy estamos notificando a Indriver que no cumplió con este registro. La ley es muy clara con estos elementos que deben cumplir y hemos rechazado la solicitud de Indriver de que pueda ser registrada dentro de las plataformas digitales. También, este mismo mes estaremos notificando a Didi porque no ha cumplido con lo que marca la ley en el funcionamiento y si no cumplen en este mes, perderán el registro para el siguiente año”, indicó.

Cuanalo Santos recordó que hace año y medio se cambió la Ley de Movilidad para tener un esquema único de funcionamiento en el país, que le permite a los taxistas pagar menos por su refrendo, acceder a la modalidad del taxi de ruta y sumarse a las plataformas de servicio transporte bajo demanda.

Señaló que se autorizó un mes de prórroga para que los concesionarios y permisionarios de los distintos tipos de transporte puedan realizar el refrendo del 2024.

El secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, Federico de los Cobos, recordó que desde el inicio de esta administración se ha trabajado para lograr una movilidad más eficiente y segura, y ejemplo de ello es la campaña de concientización vial para que quienes participen en un accidente menor sin lesionados, se orillen para liberar las vías.

El subsecretario general de la Federación de Uniones de Taxistas y Conexos en el Estado “La Corregidora A. C.", Roberto Arturo Nieto Martínez, señaló que, gracias a la visión de la AMEQ, el servicio público ha tenido un cambio sorprendente, sobre todo en la modalidad de transporte colectivo.