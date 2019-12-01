Inauguró Marco Del Prete Expo Calidad Querétaro

Querétaro, Querétaro, 6 de octubre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó el corte de listón inaugural de la Expo Calidad Querétaro, evento que se realiza del 3 al 5 de octubre en el Jardín Guerrero del municipio de Querétaro, donde más de 70 negocios y emprendedores dan a conocer sus productos.

Calidad Querétaro es una estrategia impulsada por el gobierno estatal para fortalecer el comercio local, reconocer la labor de los pequeños productores y dotar a sus artículos de un distintivo que los impulse a llegar a nuevos mercados y canales de distribución.