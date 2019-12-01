Inauguró Marco Del Prete Expo Calidad Querétaro

Inauguró Marco Del Prete Expo Calidad Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 07:15:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 6 de octubre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó el corte de listón inaugural de la Expo Calidad Querétaro, evento que se realiza del 3 al 5 de octubre en el Jardín Guerrero del municipio de Querétaro, donde más de 70 negocios y emprendedores dan a conocer sus productos.

Calidad Querétaro es una estrategia impulsada por el gobierno estatal para fortalecer el comercio local, reconocer la labor de los pequeños productores y dotar a sus artículos de un distintivo que los impulse a llegar a nuevos mercados y canales de distribución.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente provoca caos vial en la México-Puebla
Durante función de circo en Hidalgo, cae acróbata de 7 metros de altura; se encuentra delicado 
Ultiman a un hombre dentro de una vivienda en Villas del Pedregal en Morelia, Michoacán
En Tarímbaro, Michoacán: Fallece motociclista al accidentarse en la colonia Miguel Hidalgo
Más información de la categoria
En la Cuarta Transformación no hay cabida para la corrupción: Claudia Sheinbaum
Gana Aldo de Nigris La Casa de los Famosos México 2025
Buenavista, Michoacán, una verdadera zona de guerra, atrapada en la pugna entre cárteles: Lupe Mora
En el último año en Michoacán, 65 policías federales, estatales, municipales, comunitarios y militares, perdieron la vida
Comentarios