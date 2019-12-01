Inaugura Pablo Varona techo y cancha de pasto sintético en la Escuela Primaria "Rafael Ramírez" de Huetamo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 08:55:33

Huetamo, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025.- Huetamo sigue siendo referente de las instituciones educativas que han sido beneficiadas con alguna mejora en su infraestructura.

El gobierno municipal que preside Pablo Varona Estrada, ha puesto como prioridad a las escuelas en su programa de trabajo, y a la fecha se cuentan, más de 60 techumbres sobre sus patios cívicos y/o canchas de usos múltiples.

En esta ocasión tocó el turno a la Escuela Primaria "Rafael Ramírez" ubicada en el Barrio de Dolores de la cabecera municipal, dónde se construyó un techo sobre su cancha de fútbol 7 y además se colocó pasto sintético para mejorar las condiciones de este espacio.

Los alumnos, maestros y padres de familia, agradecieron al alcalde por la realización de esta obra que cambia el rostro y proporciona un lugar seguro y adecuado para que los niños realicen sus actividades deportivas.