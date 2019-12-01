Inaugura Pablo Varona pozo en la localidad de El Capire de Huetamo, Michoacán

Huetamo, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025.- Atendiendo la necesidad de los pobladores de la falta de agua potable para sus necesidades básicas, el ayuntamiento que dirige Pablo Varona Estrada, entregó la construcción de un pozo profundo en la localidad de El Capire, además de equipamiento y linea de conducción para llevar este anhelado servicio hasta los hogares de quien lo necesita.

Los habitantes muy contentos por la construcción de este pozo, y en agradecimiento, compartieron los alimentos con el alcalde Varona y sus acompañantes.

Este pozo vino a cambiar totalmente su entorno, a partir de ahora, ya no sufrirán de escasez, porque cuenta con más de 40 metros de profundidad y cuenta con agua suficiente para todos los habitantes de El Capire.