Inaugura Pablo Varona pozo en la localidad de El Capire de Huetamo, Michoacán

Inaugura Pablo Varona pozo en la localidad de El Capire de Huetamo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 10:26:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huetamo, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025.- Atendiendo la necesidad de los pobladores de la falta de agua potable para sus necesidades básicas, el ayuntamiento que dirige Pablo Varona Estrada, entregó la construcción de un pozo profundo en la localidad de El Capire, además de equipamiento y linea de conducción para llevar este anhelado servicio hasta los hogares de quien lo necesita.

Los habitantes muy contentos por la construcción de este pozo, y en agradecimiento, compartieron los alimentos con el alcalde Varona y sus acompañantes.

Este pozo vino a cambiar totalmente su entorno, a partir de ahora, ya no sufrirán de escasez, porque cuenta con más de 40 metros de profundidad y cuenta con agua suficiente para todos los habitantes de El Capire.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran huachicol en Querétaro
Puebla: rescatan a 10 jóvenes reclutados por crimen organizado con falsas ofertas de empleo; 2 siguen desaparecidos
Detienen a 4 en posesión de armas largas y vehículos robados en Sinaloa; dos son menores
En Morelia, Michoacán: Detienen a dos, aseguran 904 dosis de sustancias ilícitas y equipo táctico
Más información de la categoria
Puebla: rescatan a 10 jóvenes reclutados por crimen organizado con falsas ofertas de empleo; 2 siguen desaparecidos
"Negociación fuera de la ley nunca": Claudia Sheinbaum rechaza reunirse con Ricardo Salinas Pliego para tratar sus deudas con el SAT
Jornada violenta en Sinaloa deja al menos 4 muertos y dos menores heridos; hay un elemento ministerial fallecido
En septiembre se registra el día con menos homicidios en los últimos 7 años en México
Comentarios