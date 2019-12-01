Inaugura Marco Del Prete Innovation Center de AoFrio en Querétaro

Inaugura Marco Del Prete Innovation Center de AoFrio en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 15:13:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 6 de septiembre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, inauguró las instalaciones del Innovation Center de la empresa AoFrio, a través del cual se busca llevar a la industria alimentaria y de bebidas a un camino más sostenible y eficiente.

Del Prete Tercero resaltó la confianza que AoFrio deposita en Querétaro, pues este tipo de inversiones envían un mensaje positivo a otras compañías que estén interesadas en desarrollar sus proyectos en el estado y recalcó que decisiones como esta fortalecen la competitividad de Querétaro y consolidan su posición como un destino atractivo para la innovación.

“Tener un centro de innovación en Querétaro tiene sentido porque la inversión en estos lugares ayuda a agregar mucho valor a la manufactura para que sea más avanzada, contamos con más de 50 centros de investigación en la entidad con los que obtenemos mayores capacidades”, expresó.

En su intervención, el CEO de AoFrio, Greg Balla, comentó que la apertura del nuevo centro de innovación representa el siguiente paso en la estrategia de crecimiento de la empresa en México y mencionó que la inversión reafirma el compromiso de AoFrio con innovación tecnológica que impulse soluciones avanzadas y sostenibles.

La embajadora de Nueva Zelanda en México, Sarah Ireland, destacó que el intercambio comercial entre ambos países alcanza 1.2 billones de dólares, reflejo de una relación sólida y en constante crecimiento. Adicionalmente, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo los lazos comerciales entre ambas regiones, pues Nueva Zelanda y Querétaro comparten una visión común en cuanto a sustentabilidad.

Finalmente, en el mismo sentido, Ireland señaló que AoFrio ejemplifica el uso de tecnología neozelandesa aplicada con éxito, demostrando que ambas naciones tienen un compromiso con un futuro más sostenible.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae otra presunta implicada en homicidio de colaboradores de Clara Brugada
Intento de asalto a camioneta de valores termina en tiroteo, persecución y accidente, en León; hay 6 heridos
Por amenaza de explosivo desalojan Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
Detienen en Panindícuaro, Michoacán, a sujeto en posesión de 40 kilos de estupefaciente
Más información de la categoria
La Cuarta Transformación solo le hace reverencia al pueblo de México: Claudia Sheinbaum
AMLO es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo: Claudia Sheinbaum
Desmiente Gobierno de Nuevo León suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en La Casa de Los Famosos México 2025; no es motivo de fiesta estatal
Por amenaza de explosivo desalojan Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
Comentarios