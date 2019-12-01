Inaugura Marco Del Prete Innovation Center de AoFrio en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 6 de septiembre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, inauguró las instalaciones del Innovation Center de la empresa AoFrio, a través del cual se busca llevar a la industria alimentaria y de bebidas a un camino más sostenible y eficiente.

Del Prete Tercero resaltó la confianza que AoFrio deposita en Querétaro, pues este tipo de inversiones envían un mensaje positivo a otras compañías que estén interesadas en desarrollar sus proyectos en el estado y recalcó que decisiones como esta fortalecen la competitividad de Querétaro y consolidan su posición como un destino atractivo para la innovación.

“Tener un centro de innovación en Querétaro tiene sentido porque la inversión en estos lugares ayuda a agregar mucho valor a la manufactura para que sea más avanzada, contamos con más de 50 centros de investigación en la entidad con los que obtenemos mayores capacidades”, expresó.

En su intervención, el CEO de AoFrio, Greg Balla, comentó que la apertura del nuevo centro de innovación representa el siguiente paso en la estrategia de crecimiento de la empresa en México y mencionó que la inversión reafirma el compromiso de AoFrio con innovación tecnológica que impulse soluciones avanzadas y sostenibles.

La embajadora de Nueva Zelanda en México, Sarah Ireland, destacó que el intercambio comercial entre ambos países alcanza 1.2 billones de dólares, reflejo de una relación sólida y en constante crecimiento. Adicionalmente, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo los lazos comerciales entre ambas regiones, pues Nueva Zelanda y Querétaro comparten una visión común en cuanto a sustentabilidad.

Finalmente, en el mismo sentido, Ireland señaló que AoFrio ejemplifica el uso de tecnología neozelandesa aplicada con éxito, demostrando que ambas naciones tienen un compromiso con un futuro más sostenible.