Inaugura Marco Del Prete Congreso Internacional de Innovación Aeroespacial en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre del 2025.- La innovación se basa en hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes y eso es lo que hizo Querétaro, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, durante la inauguración del Segundo Congreso Internacional de Innovación Aeroespacial (INAE), evento organizado por la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ).

"En Querétaro, a lo largo de los años innovamos para pasar a la industria automotriz, de electrodomésticos y luego a la industria aeroespacial. Bombardier llegó a revolucionar la industria en Querétaro, ahora se producen combustibles de aviación sustentable", puntualizó.

Durante su mensaje, señaló que el INAE es punto de encuentro para investigadores, emprendedores, estudiantes y líderes de la industria y del sector aeroespacial, a fin de explorar las fronteras de la tecnología, compartir ideas y colaborar en la creación de soluciones que transformen el futuro del espacio y la aeronáutica.

Marco Del Prete comentó que actualmente la nueva frontera ya no es el cielo, es el espacio, es por ello que se trabaja para convertir el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) en un puerto espacial, se busca la llegada de nuevas industrias, pero para ello se necesita talento preparado, mismo que se capacita a través de congresos como este.

Finalmente, el rector de la UNAQ, Enrique Sosa Gutiérrez, indicó que en la institución se impulsa a cumplir con la responsabilidad de transitar hacia una aviación más sustentable.

En un entorno en el que la información y el conocimiento están disponibles en tiempo real, instó a los jóvenes a estar preparados para participar en proyectos de desarrollo tecnológico y a fortalecer sus capacidades a través de la certificación que ofrece la universidad.