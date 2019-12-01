Inaugura Marco Del Prete Congreso Internacional de Innovación Aeroespacial en Querétaro

Inaugura Marco Del Prete Congreso Internacional de Innovación Aeroespacial en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 13:46:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre del 2025.- La innovación se basa en hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes y eso es lo que hizo Querétaro, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, durante la inauguración del Segundo Congreso Internacional de Innovación Aeroespacial (INAE), evento organizado por la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ).

"En Querétaro, a lo largo de los años innovamos para pasar a la industria automotriz, de electrodomésticos y luego a la industria aeroespacial. Bombardier llegó a revolucionar la industria en Querétaro, ahora se producen combustibles de aviación sustentable", puntualizó.

Durante su mensaje, señaló que el INAE es punto de encuentro para investigadores, emprendedores, estudiantes y líderes de la industria y del sector aeroespacial, a fin de explorar las fronteras de la tecnología, compartir ideas y colaborar en la creación de soluciones que transformen el futuro del espacio y la aeronáutica.

Marco Del Prete comentó que actualmente la nueva frontera ya no es el cielo, es el espacio, es por ello que se trabaja para convertir el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) en un puerto espacial, se busca la llegada de nuevas industrias, pero para ello se necesita talento preparado, mismo que se capacita a través de congresos como este.

Finalmente, el rector de la UNAQ, Enrique Sosa Gutiérrez, indicó que en la institución se impulsa a cumplir con la responsabilidad de transitar hacia una aviación más sustentable.

En un entorno en el que la información y el conocimiento están disponibles en tiempo real, instó a los jóvenes a estar preparados para participar en proyectos de desarrollo tecnológico y a fortalecer sus capacidades a través de la certificación que ofrece la universidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tres hombres en ataque dentro de fraccionamiento en Culiacán
Pelea entre amigos por una mujer, deja un hombre sin vida en Tlaquepaque, Jalisco
En Acapulco caen cuatro presuntos miembros de célula criminal de Sinaloa
Alerta SSP Michoacán: Detectan fraudes en trámites de placas a través de redes sociales
Más información de la categoria
Buques israelíes rodean a flotilla Sumud que lleva ayuda humanitaria a Gaza; activistas serán expulsados
Propiedades de 'Alito' Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción, asevera Sheinbaum
Lord Molécula va al rancho "La Chingada" para presumir su tesis de maestría a AMLO; no lo recibieron
Isaac del Toro, cuarto en el ranking mundial de ciclismo; nunca un mexicano había sido top 10
Comentarios