Inaugura Liliana San Martín Foro Laboral ANADE-COPARMEX

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre del 2025.- La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, encabezó la inauguración de la tercera edición del Foro Laboral ANADE-COPARMEX Querétaro, espacio de diálogo y reflexión con expertos, autoridades y sector empresarial para analizar los retos y oportuniodades del entorno actual.

En el evento estuvo la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Querétaro, Beatriz Hernández Rojas; la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) Querétaro, Diana Lorena Arenas Saldaña; el secretario de Desarrollo Económico del municipio de Querétaro, Alejandro Sterling Sánchez, y el presidente de la Comisión Laboral de COPARMEX Querétaro y coordinador del Comité Laboral de ANADE Querétaro, Juan Carlos Curiel Sigler.