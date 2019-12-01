Inaugura Liliana San Martín Foro Laboral ANADE-COPARMEX

Inaugura Liliana San Martín Foro Laboral ANADE-COPARMEX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 11:29:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre del 2025.- La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, encabezó la inauguración de la tercera edición del Foro Laboral ANADE-COPARMEX Querétaro, espacio de diálogo y reflexión con expertos, autoridades y sector empresarial para analizar los retos y oportuniodades del entorno actual. 

En el evento estuvo la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Querétaro, Beatriz Hernández Rojas; la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) Querétaro, Diana Lorena Arenas Saldaña; el secretario de Desarrollo Económico del municipio de Querétaro, Alejandro Sterling Sánchez, y el presidente de la Comisión Laboral de COPARMEX Querétaro y coordinador del Comité Laboral de ANADE Querétaro, Juan Carlos Curiel Sigler.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Tiquicheo, Michoacán sigue búsqueda de senderista desaparecido
En asalto, quitan la vida a mando policial del Estado de México
Sujetos armados asaltan tienda Sanborns en la colonia Del Valle en CDMX
Ultiman a un individuo en Uruapan, Michoacán; en su huida los responsables hieren a dos policías
Más información de la categoria
Isaac del Toro, cuarto en el ranking mundial de ciclismo; nunca un mexicano había sido top 10
Trasladan a hijo de Nemesio Oseguera Cervantes a prisión donde se encuentra Joaquín Guzmán
Israel lanza "última advertencia" para que abandonen la ciudad de Gaza
Ultiman a un individuo en Uruapan, Michoacán; en su huida los responsables hieren a dos policías
Comentarios