Inaugura Car Herrera el Mercadito de Emprendedoras 2025

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre del 2025.- Con el objetivo de apoyar a las usuarias de la Casa de la Mujer que inician con un negocio propio, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, inauguró el Mercadito de Emprendedoras 2025, donde participaron las mujeres que buscan impulsar su bienestar, autonomía y economía familiar.

La titular del SEDIF manifestó que por medio de la Casa de la Mujer se ofertan capacitaciones, talleres y asesorías a las usuarias de acuerdo a sus necesidades para el fortalecimiento de su emprendimiento; se promueve la economía solidaria mediante el consumo local; y se gestionan espacios de promoción y venta de productos.

Actualmente cuentan con varios emprendimientos registrados que abarcan servicios y artículos de cuidado personal, preparación de alimentos, repostería, y otras actividades como floristería, elaboración de velas, sublimación, crochet, muñecas artesanales, y prendas de confección.

Es importante señalar que la mayoría de los productos son artesanales, elaborados por las propias beneficiarias que acuden diariamente a los cursos y talleres. Estuvieron también en el recorrido, la directora de Desarrollo Comunitario del Sistema Estatal DIF, Fabiola Fajardo Rojo; y la coordinadora de la Casa de la Mujer, Laura Ruiz Revueltas; así como las mujeres inscritas en este programa.