Inaugura Bedolla salas regionales judiciales en Zamora; se acerca la justicia a 637 mil habitantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 14:55:57

Zamora, Michoacán, 4 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó la inauguración de las salas judiciales de segunda instancia colegiada civil y unitaria penal, a través de las cuales se acercará la justicia a 637 mil habitantes de 13 municipios del estado que comprenden los distritos de Zamora y Zacapu.

Detalló que ahora, de manera ágil y cercana, se brindará atención a la población que requiere acudir ante un Tribunal de Alzada, lo cual representa un ahorro de tiempo y recursos para los ciudadanos, que anteriormente requerían acudir hasta la capital michoacana.

Ramírez Bedolla recordó que la descentralización de las magistraturas a las regiones de Morelia, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, La Piedad y Zamora, obedece a la reforma judicial, donde el pueblo eligió a través del voto directo a magistradas, magistrados, juezas y jueces.

Señaló que Michoacán fue el primer estado en armonizar la legislación local con la federal, misma que estableció que ahora los casos de segunda instancia sean vistos directamente en las regiones, hecho que nunca en la historia del estado había ocurrido.

En tanto, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Hugo Alberto Gama Coria, explicó que la reforma judicial contempló que en estas salas podrán resolverse temas en materia penal, civil, familiar, mercantil y laboral.

Con ello, se acerca la justicia a las diversas regiones, de manera pronta, expedita, transparente y honesta para todas y todos los michoacanos.

Asistieron al evento la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres; el fiscal General, Carlos Torres Piña; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; el presidente municipal de Zamora, Carlos Soto, así como personal del Poder Judicial.