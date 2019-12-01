Inaugura Bedolla en Zamora planta tratadora que saneará 100% de aguas negras

Zamora, Michoacán, 26 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró en Zamora una planta de tratamiento de aguas residuales, con la que el municipio logrará que el 100 por ciento de sus aguas negras sean saneadas, para beneficio de más de 200 mil habitantes y de productores agrícolas de la región.

El mandatario destacó que esta obra, que forma parte de los trabajos de saneamiento del río Duero, contó con una inversión estatal multianual superior a los 525 millones de pesos, con lo que se garantiza su mantenimiento y conservación hasta el último día de su gobierno.

Ramírez Bedolla explicó que se trata de una planta de bajo costo operativo, ya que no funciona con energía eléctrica, sino con aireación de lodos. Además, informó que se construyen actualmente tres colectores para alimentar a esta planta, con 150 millones de pesos más de inversión.

Por su parte, la directora de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Olivia Cázares Arreola, detalló que la planta tratará hasta 390 litros por segundo de aguas residuales y que, al cumplir con la Norma 001 Semarnat 2021, el recurso saneado será apto para regar los campos de cultivo de la región.

“Es mucho más que una obra de ingeniería, es una promesa cumplida: la promesa de un río más limpio, un ambiente más sano y de una calidad de vida superior para todas las familias de Zamora y de la cuenca del río Duero”, manifestó.

Afirmó que, con estas acciones, Michoacán avanza de manera coordinada con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dentro de los programas con proyectos estratégicos como el Plan Nacional de Tecnificación, el rescate del lago de Pátzcuaro, el Plan Balsas y el rescate del río Duero, entre otros.

En tanto, el alcalde de Zamora, Carlos Soto, agradeció al mandatario por este logro histórico que regresará agua limpia a miles de familias y al campo del Valle de Zamora, así como otras obras que han transformado la ciudad con la modernización de vialidades y la rehabilitación de espacios públicos.

Acompañaron al gobernador los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda y de Medio Ambiente, Alejandro Méndez; el delegado de la Conagua en Michoacán, Roberto Arias; el alcalde de Zamora, Carlos Soto; el presidente de los módulos de riego, Alejandro Ramírez; entre otras autoridades estatales y municipales.