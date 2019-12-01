Inaugura Bedolla el 15 Festival Morelia en Boca, escaparate que proyecta grandeza de gastronomía michoacana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 16:54:44
Morelia, Michoacán, 3 de octubre de 2025. - El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la 15 edición del Festival Internacional de Gastronomía y Vino en México “Morelia en Boca”, un escaparate que proyecta la grandeza de la cocina tradicional michoacana.

En este contexto, el mandatario informó que también se cumplen 15 años de que la Unesco declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la cocina tradicional mexicana, bajo el paradigma de Michoacán, es decir, que fue tomada como referencia para lograr tal reconocimiento. 

Ramírez Bedolla reconoció la labor que realizan las cocineras tradicionales para proteger y preservar los sabores y saberes de nuestra tierra, motivo por el que, dijo, su admiración impulsa las Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen y Marcas Colectivas. 

Por su parte, el director del Festival Internacional Morelia en Boca, Fernando Pérez Vera, destacó que en esta edición celebra los legados de grandes maestros que han transmitido sus conocimientos y experiencias a sus alumnos sobre la cocina, el vino, la tradición y la cultura. 

Participaron en la inauguración la secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa y los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda; de Turismo, Roberto Monroy; y de Finanzas, Luis Navarro; y la coordinadora de Comunicación, Záyin Villavicencio. 

Así como el director adjunto de Morelia en Boca, Fernando Figueroa; el alcalde capitalino, Alfonso Martínez; el presidente nacional de la Canirac, Ignacio Alarcón Rodríguez; entre otras autoridades estatales y municipales, y líderes empresariales.

