INAI propone Parlamento Abierto para discutir futuro del órgano autónomo

Ciudad de México, a 11 de julio 2024.- Blanca Lilia Ibarra, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pidió al gobierno de México y al Congreso de la Unión que, antes de decidir sobre el futuro del órgano autónomo se realice un Parlamento Abierto para informar a la sociedad sobre sus funciones.

“Nosotros hemos mantenido siempre las puertas abiertas para dialogar, para hablar del trabajo cotidiano que hacemos y también para despejar cualquier dejo de duda sobre las tareas que emprendemos. Pensamos que es muy importante que un organismo como el INAI mantenga esa autonomía, esa imparcialidad y una labor técnica apegada a derecho, pero sobre todo teniendo como centro de su actuación a las y los ciudadanos”, apuntó la comisionada.

Lo anterior, en el marco de la presentación del libro “Lead in life, Succed in the new era of diversity, equity and inclusion”, de la doctora Laura Murillo, en la vieja casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado de la República.

Asimismo, Blanca Lilia Ibarra aseguró que los comisionados del instituto están dispuestos a sentarse a dialogar y establecer mesas de trabajo.

“Por supuesto hemos reiterado en numerosas ocasiones la intención y la invitación de poder dialogar con el nuevo gobierno y desde luego con las y los legisladores. Sabemos que las decisiones se tienen que tomar analizando también el costo benéfico para la sociedad y creo que en la agenda de la democracia no pueden quedar fuera de ninguna manera mantener los respetos y libertades y los derechos de toda la ciudadanía”, expresó.